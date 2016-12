El cierre del año con las distinciones para todos

La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) tuvo anoche su gran cierre anual entre todos los clubes que forman de la disciplina a nivel local. La ceremonia se desarrolló en la pista del Recreativo Bochas Club y contó con la presencia de todas la categorías que la componen, como así también la familia del hockey sobre patines de la región.





Se realizó la entrega de premios a todos los deportistas de la Unión Entrerriana, que cuenta con un año de vida y cierra 2016 de la mejor manera con su campeones, que anoche fueron aplaudidos en la pista de calle Italia de la capital entrerriana.





El presidente de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines, Daniel Romero, realizó un balance del primer año de creación de la entidad y sobre el cierre de la temporada oficial.





"Nuestro primer cierre de año con la finalización de la actividad deportiva dentro de la Unión. Estamos muy contentos por lo logrado por la competencia local; muy contentos por lo realizado a nivel provincial en el cual se desarrollaron los primeros Juegos Entrerrianos de hockey sobre patines en Infantiles y muy contentos por trabajar con la gente de Santa Fe y Córdoba acompañándolos en los campeonatos regionales", dijo.





Luego agregó: "Estamos sobrepasados de la alegría por todo lo que ha crecido el hockey sobre patines en la provincia".





ORGULLO. La provincia no para de crecer en adeptos y el dirigente lo sabe. "Entre Ríos en este momentos es la provincia que cuenta con más clubes y entidades en la Argentina, superando aunque no lo crean muchos a San Juan, Mendoza y Buenos Aires. Es un dato que me enteré hace unas horas en una charla de amigos y cuando comenté la cantidad de clubes, escuelas municipales y profesorados de Educación Física en Gualeguaychú dando en el deporte. Contamos nosotros 24 clubes afiliados, más las escuelas municipales. Lo bueno es que el deporte está repartido por toda la provincia y eso no lo tiene San Juan, Mendoza ni Buenos Aires", aseguró.





"Estamos con grandes expectativas de superar cómodamente los 30 clubes. No es agrandarnos, simplemente es trabajar yendo a ciudades como Colón, San José, Villaguay y La Paz, que no esperan para fomentar el deporte".





CONFIRMADO. En 2017 la ciudad de Paraná será sede de dos importantes competencias nacionales. Sobre ese tema Romero argumentó: "Para el año que viene estamos designados para ser sede del Campeonato Argentino de Cadetes Varones y el gran orgullo de ser elegidos para el Campeonato Argentino de Selecciones, en cual van estar presentes combinados de Varones y Mujeres. Para nosotros es algo que nos llena de orgullo".





LOS CAMPEONES. En la ceremonia también se distinguió a los campeones de cada categoría y los mismos fueron lo que se detallan a continuación: Seniors: campeón, Paraná Rowing Club y subcampeón: Atlético Neuquén. Damas Primera: campeón, Paraná Rowing Club y subcampeón: Talleres. Juvenil Masculino: campeón, Recreativo y subcampeón: Paraná Rowing Club. Juvenil Femenino: Unión de San Guillermo (Santa Fe) y subcampeón: Echagüe. Cadetes Masculino: campeón, Recreativo y subcampeón, Paraná Rowing Club. Cadetes Femenino: campeón, Echagüe y subcampeón,Paraná Rowing Club.





En tanto en las categorías de menores de 10 años en ambas ramas, con gran acierto de la dirigencia, no hubo campeones y se le entregó una medalla a cada chico. Que en esas categorías el deporte sea integración plenamente de los más pequeños. Una buena medida por parte de las autoridades, que lleva un año en la nueva entidad de hockey sobre patines de la provincia.