El caudillo que defenderá la valla del Rojiblanco

El día fue movido para el flamante jugador del Rojiblanco. Al mediodía fue recibido por Cáceres y los directivos César Fontana, Gustavo Osuna, Héctor Bergara y Lautaro Rodríguez para firmar el vínculo que lo unirá con el Gato hasta el 30 de junio.

El arquero no perdió tiempo. Por la tarde se trasladó a un gimnasio céntrico para continuar con el proceso de rehabilitación tras la artroscopía que se realizó a fines de 2016 por una lesión en el menisco de su rodilla derecha. Luego de haber trabajado bajo las órdenes de los kinesiólogos Pablo Rodríguez y Orlando Piazza, Migliore habló con Ovación.

—No perdiste ningún día de trabajo.

—Es lo que habíamos programado con Sebastián Furios (coordinador de fútbol profesional de Atlético Paraná). Me brindó la posibilidad de entrenar. Acepté porque lo necesitaba, y porque no quiero perder ningún día de trabajo.

—¿La rodilla cómo se encuentra?

—Bien. Hablé con el doctor y en el transcurso de la otra semana estaré a disposición del técnico.

—Podemos decir que te beneficia que se extienda el inicio del campeonato.

—Sí, yo como otros muchachos que están en proceso de rehabilitación. Ojalá que se solucione todo lo más rápido posible.

—El desafío es muy ambicioso.

—Sí, para mí sí. Me lo tomo muy en serio porque la dirigencia hizo una gran apuesta al traerme. Confiaron en mí. Ahora debo retribuirlo de alguna manera.

—¿Qué significa asumir la misión de pelear por la permanencia?

—Es un desafío importante y lindo, pero después hay que jugar todos los partidos. Atlético Paraná hizo buenos encuentros en el semestre pasado, le ha jugado de igual a igual a los equipos que hoy están peleando el ascenso y no tiene nada que envidiarles. A los partidos hay que jugarlos

—La situación no es sencilla, pero ya te tocó asumir esta clase de campeonatos de luchar por la permanencia

—Uno tiene que estar fuerte de la cabeza. Estar tranquilo, hacerse fuerte con los compañeros, con el técnico y confiar en lo que el entrenador pida. Es muy primordial estar muy fuerte de la cabeza.

—¿La tensión es diferente a la de pelear por un campeonato?

—La verdad que sí. Hoy por hoy le preguntás a cualquier equipo y he tenido la posibilidad de vivirlo tanto en Racing como en San Lorenzo y te dice que cambian cualquier campeonato con tal de no irse al descenso. Es una tensión diferente, es un desahogo más que una alegría.

—El hincha decía que le faltaba un caudillo en el plantel, una voz de mando¿Estás preparado para asumir ese rol en el equipo?

—Estaré a disposición de mis compañeros y lo que quiera el cuerpo técnico. Si puedo aportar algo, lo haré desde mi lugar y tratar de brindarme pura y exclusivamente para conseguir el objetivo de permanecer en la categoría. Después tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible, porque una cosa lleva a la otra y cuando mirás estás de mitad de tabla para arriba.

—Tu llegada generó muchas expectativas en el hincha.

—Mejor. Me encantaría. Estuve viendo un video motivacional que le hicieron a los jugadores en partidos en lo que estaba toda la familia en la cancha y es muy lindo. En esta ciudad todavía existe el respeto por la familia y eso es muy importante. A mí me atrajo eso.

—Es la primera vez que jugás en el interior.

—Sí, la primera vez. Me tocó irme afuera del país, pero en el interior del país es la primera vez

—Jugaste en Montevideo. ¿Hay hábitos similares a los de Paraná?

—Hay costumbres similares, sobre todo a la hora del mate, la tarde y la siesta.

—Tu nombre trascendió en Chacarita, All Boys y Atlético Paraná. ¿Qué incidió para este desenlace?

—Es como uno está criado. Desde el primer día que se pusieron a disposición de mi recuperación, brindándome todas las herramientas sin que se haga o no la negociación. Esto es muy importante para un jugador de fútbol, más en estos días de incertidumbre, donde no sabemos si pagan o no, sin arranca o no arranca. Que una dirigencia se comporte de esta manera es muy valorable.