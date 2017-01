El Carnaval acepta el Teatro por la Identidad, pero sin ninguna imposición del Municipio, dijo Garbino

Frente a la polémica generado entre la dirigencia del Carnaval y funcionarios municipales ante el pedido de desfile de la ONG Teatro por la Identidad (TxI), los dirigentes de los clubes aceptaron el pedido, pero rechazaron condicionamientos planteados por el Municipio.





El dirigente del Club Central Entrerriano, Daniel Garbino dijo en Radio Máxima que “es verdad que a principios de octubre desde la Comisión de Carnaval se dio un permiso a Teatro por la Identidad para que pudiera participar en el Carnaval con ciertas condiciones. Con posterioridad hubo un cambio de posición por parte de algunos miembros de la Comisión del Carnaval en un sentido negativo, no porque se esté en desacuerdo con la causa de esta ONG, todo lo contrario, creemos que es legítima y nadie puede estar en desacuerdo con la búsqueda de la identidad y de los desaparecidos”.





Garbino expresó que “una cosa es esto y otra es la discusión que se da en la Comisión del Carnaval que analiza si es pertinente que este tipo de reivindicaciones se formalicen en la pasarela del Corsódromo. El 27 de diciembre pasado se revió ese permiso original para permitir el desfile de TxI porque no se quiere generar polémica”.





De acuerdo a lo que reveló Garbino, “el lunes último se presentaron ante la Comisión del Carnaval, en calidad de funcionarios de la Municipalidad, Martín Roberto Piaggio, Matías Ayastuy, Ezequiel Quinteros y Gastón Irazusta y, de una forma poco agradable por decirlo suavemente, que el Municipio –no Teatro por la Identidad- frente al pago de 800 mil pesos que la Comisión del Carnaval adeuda y que debe pagar esta semana, contrapropusieron un aporte de 1.200.000 pesos para el sonido a cambio de la devolución de los 800 mil pesos, la exigencia que les entregásemos 2.000 entradas por noche, que equivalen a valores de febrero de 3 millones de pesos- y, además la salida sí o sí de TxI por la pasarela. Ante semejante petición, la reacción de los clubes no fue para nada buena”.





Finalmente, Garbino expresó que “en la reunión hubo muchas expresiones fuertes y pospusimos nuestra respuesta hasta este viernes al mediodía. En el ínterin de estos días, este joven Ayastuy sale por los medios a meter presión por lo que este jueves anoche nos reunimos y decidimos aceptar que TxI salga una sola vez durante el fin de semana largo y queremos reunirnos con el Intendente Municipal de manera urgente para expresarle que no aceptamos exigencias como las que nos hicieron. Las entradas podemos darlas pero en una cantidad prudente, no en el número que pidieron estos cuatro funcionarios. Además se decidió que cuando nos reciba el Intendente, en ese momento se le hará efectivo el saldo de los 800 mil pesos que se adeudan al Municipio. No queremos más conflictos ni tensiones y dar por terminado este episodio. Devolvemos el dinero como nos comprometimos y se terminó”.





Fuente: Máxima OnLine.