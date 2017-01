El "calendario Pirelli" con agricultores de fincas francesas

A los famosos calendarios Pirelli, que han ido transformando su contenido con el correr del tiempo y han mutado de la desnudez de las mujeres a contenidos de concientización o promoción de diversas temáticas, se le suman otras originales propuestas con muy variados conceptos.

En esta oportunidad, el fotógrafo francés Fred Goudon puso el foco en los hombres de campo y para concretar su proyecto recorrió las fincas de Francia en busca de atractivos protagonistas que aceptarán sumarse al calendario, y claro, a la vista está, que lo consiguió.





chicos 3.jpg









Los seductores agricultores 'reales' según afirma el propio Fred, posaron parcialmente vestidos, dejando caer su ropa con sutileza y mostrando su torso desnudo. Mientras que en varias de las tomas se los puede ver posando en las granjas y sembrados, acompañados de vacas, chanchos o caballos.





No es la primera vez que Goudon lleva adelante un trabajo de estas características. Tiempo atrás, un grupo de bomberos franceses posaron para la lente del fotógrafo para la realización de un calendario que tenía un fin benéfico: recaudar fondos para la ONG Bomberos sin Fronteras.

chicos 4.jpg





En esta ocasión, el proyecto no tienen ningún fin benéfico y no fue realizado a modo de protesta o concientización de ningún tipo, lo hicieron con el único objetivo de promover el duro trabajo diario que llevan adelante los agricultores. "Es un tributo a una profesión que no agradecemos lo suficiente", dijo al Daily Mail.

chicos 5.jpg





Las fotografías fueron tomadas en Normandía, Provenza, Champaña y Picardía, y el calendario se puede adquirir en Amazon a un costo de $37,47 dólares.