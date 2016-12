El bolsillo en el agujero

Es fácil tentarse con reflexiones y balances en esta época del año, más todavía cuando los últimos 12 meses fueron los de nuevos gobiernos nacional, provinciales y municipales.





Lo importante que se debe analizar a la hora de evaluar es que 2016 fue el año del "cambio"; un cambio que no se limitó al color político del partido de gobierno, sino que incluyó un vuelco en el modelo económico y social y un frenético interés por borrar las huellas de la década anterior en el plano cultural.





Hay algo que se presenta por encima de todo como lo más trascendente a tener en cuenta en este balance, y tiene que ver con las vivencias cotidianas, las vicisitudes de los ciudadanos y ciudadanas, las condiciones básicas de existencia. Es el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras lo que funciona como termómetro exacto del impacto del cambio. Y ese bolsillo tuvo este año un agujero expansible, que se agigantó con el correr de los meses.





Ese agujero tuvo y tiene muchas causas. La inflación , más allá de la polémica por las estadísticas oficiales de antes y de ahora, devoró y devora los salarios. La paritarias corrieron de atrás, lejos, a los precios. Las tarifas de los servicios públicos fueron una bomba de alto poder, que no por esperada causó poca destrucción. La devaluación fue otro sacudón, el primero de todos en realidad.





Los comerciantes dicen que la gente compra poco, lógicamente. En términos comparativos cayeron la construcción, la producción, la recaudación. Muchos y muchas perdieron su trabajo en el sector público como en el privado. El escenario tiene forma de crisis, color de crisis, olor a crisis.





En Entre Ríos a todo esto se suma una Provincia que no puede cumplir con sus obligaciones, o al menos le cuesta demasiado hacerlo. Los cronogramas de pago de haberes se demoran y se prolongan en el tiempo, y así se agrega incertidumbre por la fecha de cobro, se pasan los vencimientos, la gente que depende del Estado se endeuda para cubrir sus gastos y satisfacer sus necesidades. Además, se lesiona la cadena de pagos a proveedores del Estado y la crisis de la administración pública, como no puede ser de otro modo, se traspasa a la actividad privada. Las protestas gremiales se reproducen. En todo el país aumenta la conflictividad social.





Cuando el agujero del bolsillo se agiganta, llega un momento en que es el bolsillo el que está adentro del agujero. Los billetes se escurren como el agua. Para lograr retenerlos hay que despojarse cada vez de más erogaciones, dejar de consumir aquello que no sea estrictamente necesario para la subsistencia, y esclavizarse aún más para conseguir una mejora remunerativa a cambio de más horas de trabajo. El problema son los que no pueden ni si quiera hacer esto, los hombres y mujeres que quedan en el camino porque ya no tienen qué más recortar.





Los gobiernos deberían tomar nota de esta situación. El 2016 fue el año de la tolerancia a las autoridades recién asumidas, de la resignación de los que creyeron que su voto valía la pena. Pero el 2017 debería ser el momento de torcer el rumbo, antes de que sea demasiado tarde.