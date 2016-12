El "blooper" de Macri en la inauguración del puente en Urdinarrain

Lo curioso, es que en el discurso del Presidente no sólo se omitió que se trataba de una obra iniciada en la gestión anterior, sino que el mandatario se refirió a "obras que no se hicieron" y más confuso aún fue el final cuando expresó su deseo de volver a visitar la provincia "no para inaugurar obras, sino para mostrarlas terminadas", cuando, de hecho estaba mostrando una obra terminada.





Confusión o desconocimiento, los antecedentes permiten arriesgar que lo dicho por el mandatario sería otro "error de comunicación", una disculpa algo liviana, teniendo en cuenta el presupuesto millonario que el gobierno nacional destina a sus estrategias de comunicación, un presupuesto que además incluye a una Directora General de Discurso un cargo hasta ahora inédito, que tiene como fin determinar qué dice el Presidente en cada aparición pública.





El discurso





puentepuentevideo





Este sábado, junto al gobernador Gustavo Bordet Mauricio Macri estuvo presente en la inauguración de una obra vial en la Ruta 19 , a orillas del río Gualeguay.Se trata de una obra que se inició en 2013 y que demandó una inversión de más de 200 millones de pesos.