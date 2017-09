Eduardo Duhalde: "¿Qué pasaría si un día se cae el avión y desaparece el Presidente?"

"¿Qué pasaría si un día, Dios no lo quiera, se cae el avión y desaparece el presidente de la República?". La frase fue pronunciada por Eduardo Duhalde, durante una charla en la que alertaba que "no hay alternativas" y que el peronismo "está en su peor momento histórico" y tampoco está preparado para gobernar.









"El justicialismo, nuestro justicialismo, está en su peor momento histórico. Todos desparramados, como un hormiguero pateado. En momentos difíciles de la vida de la República, no solo nosotros, sino el país, necesita que haya una alternativa", sostuvo el ex mandatario y ex gobernador bonaerense ante miembros de la agrupación Jóvenes Peronistas, en Quilmes.