Blanqueo de capitales: Confirman que no habrá prórroga y vence a fin de mes

El Gobierno decidió no prorrogar el blanqueo de capitales que vence a fin de mes. Luego de que esa posibilidad fuese adelantada por este medio el pasado viernes, el propio presidente Mauricio Macri admitió el fin de semana que estaba en estudio, algo que no ocurrirá.



La decisión se tomó este mediodía en Casa Rosada tras una reunión del equipo económico, de la que sin embargo no participó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien se encuentra en Londres para la cumbre del G-20.



La idea, por pedido de la AFIP, era prorrogar el sinceramiento fiscal. Por tratarse de una cuestión tributaria el Poder Ejecutivo debía hacer que el tema pase por el Congreso. Pero los trámites del proceso legislativo hacían casi imposible una aprobación de la prórroga antes de fin de mes



En un comunicado, la AFIP "ratificó" el plazo para sincerar los activos no declarados que nunca se hayan declarado "como así también la posibilidad de regularizar deudas impositivas vencidas al 31 de mayo de 2016".



"Si bien el último día para sincerar un bien es el 31 de marzo, en el caso de las propiedades se recomienda a los ciudadanos no esperar a último momento ya que uno de los pasos requeridos es la intervención de un martillero público u otro profesional habilitado para confirmar la tasación del inmueble. Una situación similar ocurre con los bienes declarados a nombre de un tercero, el cual debe dar su consentimiento para poder sincerarlos", añade el comunicado.



En virtud de que el tiempo que queda para que expire el plazo dispuesto por ley, el Gobierno evaluaba extender el blanqueo vía decreto de necesidad y urgencia (DNU). Sin embargo, el uso de esa herramienta para una decisión de carácter tributario sumó cuestionamientos.



En estricto off the record, fuentes parlamentarias del oficialismo consultadas por ámbito.com aseguraron que no tenían información esta mañana sobre la posibilidad de extender el plazo. En tanto, en la oposición ya estaban analizándola y se volcaban por expresar su rechazo al uso del decreto.



Este sábado, Macri había reconocido que el titular de AFIP, Alberto Abad, le había pedido extender el blanqueo. "Por ahí un mes más", respondió al ser consultado por la conductora Mirtha Legrand.



La idea del Gobierno era prorrogar el blanqueo hasta el 30 de abril -presentación y pago- y la moratoria hasta el 31 de mayo, admitiendo (para la moratoria) la incorporación de deudas hasta el 31 de diciembre de 2016 lo que ampliaba el universo de sujetos que podrán regularizar deudas pagando en cuotas, ya que con la normativa actual se admitían las obligaciones vencidas hasta el 31 de mayo 2016.



En lo que respecta al blanqueo se iba a poder exteriorizar bienes en los términos que dispone la Ley 27.260, es decir que solamente era un mayor plazo para incorporarse.



Con la extensión del plazo el Gobierno también buscaba sumar dineros frescos y genuinos, evitando en parte el endeudamiento.



Al lunes 2 de enero, Abad había informado que se registraron 97.842 millones de dólares en el blanqueo de capitales y había manifestado su confianza en que ese monto crezca con fuerza al 31 de marzo, fecha prevista originalmente para el cierre del plan de Sinceramiento Fiscal.



En tanto, que hace pocos días Macri sostuvo que "un claro ejemplo de que la confianza aumenta es el éxito del sinceramiento fiscal. Al 31 de enero recaudamos casi 115.000 millones de pesos, los que nos permitirá hacer los pagos de la reparación histórica a los jubilados".