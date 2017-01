Echaron a una pareja del teatro por arrojarse demasiadas flatulencias

El protagonista del suceso fue un hombre, ubicado en la tercera fila del teatro, quien no se sentía muy bien debido a que había ingerido durante el día un licuado multifruta, salame, bondiola, queso, cerveza, fernet, clericó y sushi.





Luego del pedido cordial, este señor, del que no trascendió el nombre, salió corriendo del teatro con su "aroma" a cuestas. Detrás de él salió su mujer, que pasó de vivir una jornada con parejas amigas a un papelón difícil de olvidar. Es que el hombre en cuestión necesitó irse al baño para hacer lo segundo.





CatamarcaYa difundió la noticia y habló con el hombre, quien contó con humor: "Lo que pasó es verdad, no sabés qué vergüenza, me quería morir, no sabés, lo que pasé, no aguantaba más encima mi mujer que no me dejaba salir, me decía ¡'aguanta', 'sos grande, aguanta'!.. ¡qué voy a aguantar!".





"Cuando ella llegó al auto, donde yo estaba sentado en el cordón porque las llaves las tenía ella, lo abrió y no me quedó otra que sacarme el pantalón, el bóxer y tirarlos allí, lo único que rescaté fue el cinto, la billetera y los puchos, cuando llegamos a las cabañas traté de estacionar el auto lo más cerca posible mi mujer me acercó una toalla, y me bajé mientras ella me gritaba 'nunca más salgo con vos'", relató, divertido.