Echagüe con un plantel pensando en el futuro

En el marco del arranque de la Liga Femenina de voleibol habrá un duelo entrerriano en la jornada del sábado. Se trata del enfrentamiento que tendrán el Atlético Echagüe Club y San José. El partido será por el Grupo D, que también lo integran Vélez, y Estudiantes de La Plata -a priori, favoritos a quedarse con la zona-.





El equipo de la AEC, que es orientado por Marcos Molinari, continúa entrenando con miras a lo que será una nueva participación en la competencia nacional en Primera. El equipo paranaense cuenta con un plantel juvenil y apuesta al futuro de muchas de las chicas que componen el joven plantel, que por cuarta vez formará parte de la actividad que comienza el fin de semana con los primeros.





Por diferentes motivos muchas de sus jugadoras dejaron el primer equipo y ahora con otros aires de renovación buscan ganar experiencia con las chicas, que todos los casos no superan los 20 años. No la tendrán fácil en la zona, que compartirán con San José, Vélez y Estudiantes. Será un largo verano para las chicas que viajarán para jugar un torneo que las tiene como protagonistas con un plantel netamente juvenil y apunta a seguir creciendo en una competencia a nivel nacional. Ellas tendrán roce con las mejores del país.





Luego del entrenamiento su entrenador, Marcos Molinari, dialogó con Ovación sobre como llegan al arranque de la competencia.





"El sábado tenemos el debut de visitante con San José. Contamos con un equipo prácticamente Sub 19. Trajimos dos refuerzo provenientes de San Carlos y el resto son chicas de APV (Asociación Paranaense de Voleibol)", dijo el entrenador.





Luego agregó: La idea que tenemos es de desarrollo. Hay que renovar el plantel y la Subcomisión nos ha apoyado con la decisión que tuvimos con todo el cuerpo técnico. Vamos a tratar de sembrar para luego dentro de tres o cuatro años cosechar con este equipo".





En lo que se refiere a los rivales, Molinario comentó: "La zona la integran Vélez, Estudiantes, San José y nosotros (por Echagüe). Ya hace cuatro años que los dos equipos entrerrianos repetimos la participación".





El equipo cuenta con muchas bajas, al respecto el formador de jugadoras dijo: "Hay chicas que no están por laburo, por muchas cosas. Llevaban muchas ligas jugadas y poco descanso. Es que se entrena todo el año y luego cuando es las vacaciones de todo el mundo nosotros seguimos entrenando. Y fueron siete años de hacerlo y muchas se fueron cansando. Podíamos optar por no jugarla pero no jugamos por este equipo y para nosotros va ser muy positivo por un montón de cosas".

El plantel de Echagüe está compuesto de la siguiente manera: Sabrina Salomone, Martina Benedetich Sofía Londero Viola, Catalina Bertochi, Agustina Bidegorry, Daniela Castrellón, María Agustina Martínez, Oriana Rosas, Julieta y Camila Rindlisbacher, Camila Torluti, Martina Pereyra, Lara Sánchez, María Florencia Corona, Melina Imhoff, Araceli Minardi, Victoria Michel Tosi y Vanina Spahn.





Cuerpo técnico: Manager: Ernesto Michel. Entrenador jefe: Marcos Molinari. Entrenador asistente: Juan Ignacio Corona. Prepara físico: Gerónimo Beltzer y estadísticas: Victoria Michel Tosi.









***