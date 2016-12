Este fin de semana, Silvestre reapareció en el programa de Mirtha Legrand y en el marco de la presentación de su nuevo disco, el actor y cantante disparó algunas cuestiones vinculadas a su vida.

Dijo dos cosas tremendas: La primera paso más desapercibida porque todos se quedaron con la supuesta historia de amor de Daniel Scioli y la ex de Silvestre, Verónica Vieyra. En ese relato, el actor asume que su ex fue amante del ex Gobernador desde que era una menor de edad.

Antes, José Luis Rodríguez (Silvestre) sostuvo que una ex mató a su hijo de un año de un balazo. Pero la historia de Silvestre no termina ahí. Durante el relato añadió, además, que no tenía contactos ni con sus hijos ni con sus nietos.

Ahora, el periodista Pablo Layus publicó una carta de 2013 de una de las hijas de SIlvestre.