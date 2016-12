Drámatico rescate de una beba en un edificio de Palermo

Un incendio de magnitud se produjo este miércoles en un edificio ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde se concretó el dramático rescate de una beba de alrededor de dos años desde un balcón del piso 16, con un bombero que se tuvo que colgar con sogas para sujetar a la menor.



El siniestro, de características cinematográficas, se inició cerca de las 13:30 en un edificio de 35 pisos inaugurado hace unos meses, situado en la avenida Santa Fe y Scalabrini Ortíz, muy cerca del Jardín Botánico.



Al menos 60 personas tuvieron que ser asistidas, en su mayoría por inhalación de humo, y 55 de ellos fueron derivados a los hospitales Fernández, Rivadavia y Gutiérrez, según precisó el director del SAME, Alberto Crescenti.



Mientras, una beba de aproximadamente dos años fue trasladada al Sanatorio Los Arcos por pedido de su familia. Algunas personas fueron rescatadas por bomberos con una grúa que llegaba hasta el piso 13 del edificio.



Gustavo Benzi, jefe de bomberos, precisó que el incendio "se originó en el primer piso en la zona del tablero" de electricidad. Una densa columna de humo se observó que partía desde la parte baja del edificio.



"El edificio tiene una escalera de escape, pero el humo impidió que pueda evacuarse por ahí. Las víctimas no tiene que pasar por el humo que es más letal que el fuego", indicó Benzi.



Un momento de tensión y dramatismo se vivió en el lugar cuando un bombero rescató a una beba de alrededor de dos años colgado de un arnés, desde el piso 16, por el exterior del edificio, debido a que la grúa no alcanzaba a los pisos superiores.



"Fue una sensación que uno no puede describir. La beba estaba muy asustada y lloraba continuamente", señaló Roberto Ferreyro, el bombero que rescató a la menor. Explicó que "el interior del edificio estaba invadido de humo, bajé a la beba sujetado con un arnés y yendo de balcón en balcón".



La empresa Edenor cortó la luz en el edificio para facilitar las tareas de los bomberos. Cuatro dotaciones de bomberos y al menos 50 ambulancia trabajaron en el lugar durante toda la tarde.