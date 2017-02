Dos árbitros fueron agredidos por juveniles en el Torneo Panamericano

"Todo pasó por el árbitro que cobró en el partido Palermo-Don Bosco en sub 17, no sé el apellido, pero lo que quiero resaltar que nunca vi es un árbitro empujar la cara de un chico de 16 para iniciar una pelea. Obvio que hubo pelea. Más allá de los fallos arbitrales buenos o malos que hasta nosotros vivimos todos los fines de semana, me llenó de bronca esa actitud reprobable de este árbitro. Pero en fin, es la educación deportiva que le están dando a los jóvenes.