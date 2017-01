Donald Trump: "Vamos a cerrar nuestras fronteras"

Donald Trump juró hoy en el Capitolio como nuevo presidente de los Estados Unidos y brindó un discurso que dejó en evidencia el perfil que le impondrá a su gobierno. El magnate hizo referencia a varios de los temas que había utilizado durante la campaña electoral, como la necesidad de cerrar las fronteras y recuperar la industria norteamericana, el achique de los beneficios sociales y prometió una guerra total para "eliminar de la faz de la tierra al fundamentalismo islámico".

"Tenemos que proteger nuestras fronteras de los estragos de otros países que fabrican nuestros productos, se roban nuestras compañías y destruyen nuestros trabajos. La protección nos conducirá a la prosperidad y fortaleza", dijo Trump en uno de los pasajes más encendidos de su discurso.

El flamante presidente insistió en relacionar la cuestión migratoria con el mal desempeño económico. "Recuperaremos nuestros trabajos. Recuperaremos nuestras fronteras. Devolveremos nuestra riqueza. Y traeremos de vuelta nuestros sueños", remarcó.



Otros pasajes destacados del discurso:





"El establishment se protegió, pero no a los ciudadanos de nuestro país. Sus victorias no han sido tus victorias; sus triunfos no han sido tus triunfos. Y mientras celebraban en la capital de nuestra nación, había poco que celebrar para las familias que luchaban en toda nuestra tierra

El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que la gente volvió a gobernar esta nación.

Los estadounidenses quieren grandes escuelas para sus hijos, vecindarios seguros para sus familias y buenos trabajos para ellos mismos.

Para muchos de nuestros ciudadanos, existe una realidad diferente: madres y niños atrapados en la pobreza en nuestras ciudades del interior. Fábricas oxidadas, dispersas como lápidas en el paisaje de nuestra nación. Un sistema de educación, repleto de dinero en efectivo, pero que deja a nuestros jóvenes y hermosos estudiantes privados de conocimiento. Y el crimen, las pandillas y las drogas que han robado demasiadas vidas.

Durante muchas décadas, hemos enriquecido la industria extranjera a expensas de la industria estadounidense;

Subvencionamos a los ejércitos de otros países, permitiendo al mismo tiempo el muy triste agotamiento de nuestros militares.

Hemos defendido las fronteras de otras naciones al negarnos a defender las nuestras. Y gastamos billones de dólares en el extranjero, mientras que la infraestructura de Estados Unidos ha caído en deterioro y decadencia.

Hemos hecho a otros países ricos, mientras que la riqueza, la fuerza y la confianza de nuestro país ha desaparecido en el horizonte.

Una por una, las fábricas se cerraron y abandonaron nuestras costas, sin siquiera pensar en los millones y millones de trabajadores estadounidenses que quedaban atrás.

La riqueza de nuestra clase media ha sido arrancada de sus hogares y luego redistribuida por todo el mundo.

A partir de este momento, será America First.

Todas las decisiones sobre el comercio, los impuestos, la inmigración y los asuntos exteriores se harán en beneficio de los trabajadores estadounidenses y de las familias estadounidenses.

Construiremos nuevos caminos, carreteras, puentes, aeropuertos, túneles y ferrocarriles en toda nuestra maravillosa nación.

Sacaremos a nuestra gente del bienestar social y volveremos a trabajar reconstruyendo nuestro país con manos americanas y trabajo americano.

Seguiremos dos reglas sencillas: Compre American y Hire American.

Reforzaremos antiguas alianzas y formaremos nuevas - y uniremos al mundo civilizado contra el Terrorismo Radical Islámico, que erradicaremos completamente de la faz de la Tierra.

Es hora de recordar la vieja sabiduría que nuestros soldados nunca olvidarán: que si somos negros o marrones o blancos, todos sangramos la misma sangre roja de los patriotas.