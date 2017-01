Don Mario Mathieu, el Caballero del Deporte

Se habrán escuchado miles de anécdotas sobre Don Mario Mathieu. De sus comienzos en el ciclismo , de sus pasos como jugador de Patronato, de las proezas que logró arriba de una bicicleta y también de su etapa como intendente de Paraná. Todas seguramente son reales, ya que el Caballero del Deporte, como se lo conocía, conquistó el mundo pedaleando en una época donde este deporte convocaba multitudes. Hoy, al cumplirse 100 años de su natalicio sus familiares directos lo recuerdan y trataron de agregar algunas "perlitas" sobre la vida de una persona que hizo del deporte un culto, tal es así que murió en su ley: arriba de una bici.

Resulta difícil resumir en pocas líneas su rica historia, aunque su hija María Ángela empezó recordando sus aptitudes como deportista.

"Él fue su entrenador y a la vez pudo competir en la misma época en semifondo y fondo. Generalmente se corría en tierra en pruebas que eran interminables. Tenía un físico y una mente brillantes. Cómo hizo para lograr todo lo que alcanzó en su carrera, la verdad no lo sé", reconoció en diálogo con Ovación.

"Era muy estudioso de la alimentación, disciplinado, era un adelantado en su época. El primer Campeonato Argentino lo gana a los 17 años y ya lleva cuatro años arriba de una bicicleta", agregó.

Las proezas de Don Mario pasaron de boca en boca y su nieto, Francisco, habló de sus inicios arriba de una bicicleta.

"Empezó de casualidad en el ciclismo porque el padre quería que jugara al fútbol. En una siesta dejó una bici que le habían prestado en lo de un amigo y sin decir nada se va a una carrera. Con 13 años ganó en una competencia para chicos de 15, justo para Navidad. La gente lo felicitaba al padre y mi abuelo los miraba sorprendido. Entonces no le quedó otra que contarle qué había pasado. Ahí, el fútbol pasó a la historia", recordó.

"Desde ese momento comenzó una carrera exitosa que lo llevó a Buenos Aires, a diferentes países de Sudamérica y a Europa. Siempre nos contaba que ganaba con tanta diferencia que llegaba, se duchaba y se sentaba a esperar a que llegara el segundo", sostuvo.

UN CABALLERO

María Ángela también se refirió a su forma de manejarse dentro del ciclismo.

"Hay muchas anécdotas, incluso en los Juegos Olímpicos donde en Londres 1948 tuvo un inconveniente con un ciclista árabe y él se lo tomó muy tranquilo. Nunca contó esa historia con bronca, era muy respetuoso y eso lo valoraron mucho", sostuvo.

Quizás esas actitudes le valieron el apodo de Caballero del Deporte: "Tuvo una conducta especial y la transmitió a sus seres queridos. Creo que a ese apodo se lo fue ganando durante los años, porque después se siguió viendo con sus competidores. Sus amigos eran Remigio Saavedra, Clodomiro Cortoni y el mismo Don Humberto Varisco. Fue pupilo de él, Don Mario le llevaba nueve años y lo tomó como su discípulo", manifestó la hija de Don Mario.

"Fue muy reconocido, tuvo cinco tapas de El Gráfico y recibió diferentes premios. Incluso hay dos clubes en la Argentina que llevan su nombre. El ciclismo era diferente en esa época. En Buenos Aires hasta Perón iba a ver las carreras", agregó Francisco.





SU PARTIDA

Don Mario falleció el 24 de noviembre de 1999, mientras pedaleaba en el circuito Arnoldo Sabino Pucheta.

"Nunca salió a andar en bici si no se sentía bien. Ese día se subió a su bicicleta, hizo medio circuito en el Pucheta y cayó. Murió en 1999 a los 82 años y lo hizo haciendo lo que más le gustaba. Tiempo antes le había preguntado si le tenía miedo a la muerte y me dijo que no, que le tenía miedo al deterioro. Una semana antes de morir se hizo estudios y no le salió nada malo. Lo lloramos mucho, pero después reflexioné y la verdad que falleció como quería, sin problemas de salud y en su bicicleta", afirmó su hija.

"Era muy querido. Cuando lo acompañaba de chico nunca escuché a alguien que le reclamara algo. Siempre lo saludaban de una manera muy respetuosa. Sin dudas que dejó una huella", contó su nieto.