Distintas agrupaciones de Paraná advierten que hay más pobreza

Generar espacios de inclusión social es un objetivo primordial para las agrupaciones que trabajan con las personas más vulnerables. En el caso de Cáritas, la construcción de viviendas que otorguen a las familias más carenciadas la oportunidad de contar con un techo propio para desarrollar un proyecto de vida en el que impere la dignidad es un estandarte. En 2016 un total de 40 familias de Hasenkamp y Bovril pudieron celebrar su primera Navidad en una casa de material, lejos de una cruel realidad en la que lo cotidiano era pisar suelo de tierra y ampararse con silo-bolsa como recurso accesible para cubrirse de la intemperie, asediados por el hacinamiento y la marginalidad. En abril esperan inaugurar un nuevo complejo edilicio en Feliciano y posteriormente en Paraná, en el barrio Bajada Grande.

En tanto, en Suma de Voluntades también construyen viviendas sociales para un grupo de familias y apuestan a la educación como herramienta fundamental para la integración, enfrentando los embates de instituciones que no son capaces de garantizar el acceso que la ley y el Derecho dictan. En este marco, Anabella Albornoz hizo alusión a la compleja situación que tuvo que atravesar ayer un grupo de adolescentes del barrio San Martín deseosos de ir a la escuela para forjarse un mejor provenir: "La gente de menores recursos está muy desamparada, porque si bien los derechos son universales no todos tenemos las mismas oportunidades. Los chicos quieren estudiar, y aunque nos habían dicho que había bancos en una escuela ayer fueron con sus mochilas y les dijeron que no, que tenían que esperar". En este sentido, concluyó: "No podemos decirles que no se les va a dar la oportunidad de estudiar, conociendo su contexto de vida".