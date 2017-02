Discuten la postura opositora en el Senado frente al juicio político a Carlos Chiara Díaz

La proximidad de las audiencias en las que prestarán declaración los testigos propuestos por las partes en el marco del juicio político al vocal del Superior Tribunal de Justicia Carlos Chiara Díaz comienza a generar declaraciones en el ámbito político. Se trata de la parte medular del proceso en el cual el Senado provincial asume el rol de Corte de Justicia.

A la mecha la volvió a encender el titular del bloque de Senadores de Cambiemos, Raymundo Kisser, al señalar anteayer que esperaba que la mesa de Cambiemos instruyera a los senadores sobre la postura a seguir. Si el bloque opositor sienta a dos legisladores en el recinto, posibilitará el quórum para tratar la sanción a Chiara Díaz, y dejará así al oficialismo en condiciones de destituirlo, para lo que resultan suficientes los votos de los miembros del bloque mayoritario.

"No tenemos decidido un posicionamiento definitivo como bloque. Hay que evaluar las pruebas y que se garantice el proceso. Eso por un lado. Pero por el otro, hay una decisión política que tiene que tomar Cambiemos. Por eso, como bloque, queremos que la mesa política de la alianza tenga un pronunciamiento y nosotros, como legisladores, acataremos orgánicamente lo que se decida", dijo a Página Política el senador por el Departamento Paraná, dando a entender que podrían no bajar al recinto.

Su postura, explicó, apunta también a evitar la injerencia del exgobernador Sergio Urribarri en el proceso, según explicó el abogado hasenkampense.

Ayer salió al cruce de Kisser el diputado Gustavo Guzmán, quien también es el titular del Partido Justicialista en Paraná. "Los senadores juraron constituirse en jueces y lo hicieron a título de carga pública irrenunciable y no opcional, por lo que no pueden ahora poner esa obligación institucional específica en manos de un comité o de una asamblea, que poco o nada sabe sobre los graves cargos que pesan sobre el acusado y que han sido relevados de manera minuciosa por la Comisión Acusadora y aprobados por unanimidad por el pleno de Cámara de Diputados", señaló el legislador peronista.

Agregó: "Dejar inconcluso el procedimiento de juicio político podría repercutir en un conflicto institucional de proporciones que afectaría seriamente el funcionamiento del Superior Tribunal de Justicia". También rechazó equiparar la situación de Chiara Díaz con la de Mizawak. "Remover a un juez es una situación extrema y en el caso de la magistrada Claudia Mizawak –además de haberse demostrado la falsedad de la mayor parte de los cargos denunciados- sus conductas eventualmente reprochables no tenían ni cerca la entidad de los graves cargos probados contra Chiara, esa es la única verdad de toda esta situación", expresó.

Kisser había sostenido que se llegaba a esta situación -de analizar no bajar al recinto- a raíz del rechazo del oficialismo a someter a juicio político a la presidenta del Superior Tribunal, Claudia Mizawak.

Asimismo, Guzmán se refirió a la acusación del senador Kisser, quien le atribuyó a Sergio Urribarri el manejo de la Justicia. Puntualmente Kisser dijo que había que evitar que el exgobernador manejara el Poder Judicial entrerriano. "Si Urribarri manejara la Justicia no estaría involucrado en causas judiciales, a partir de una abominable combinación entre abogados marginales denunciantes y medios de comunicación confabuladores", expresó.

***

El rol del Senado

"Los senadores, en cabeza propia y no en la del Comité, tienen la responsabilidad de librar a la Justicia entrerriana de un juez a todas luces indigno de su cargo y decidir luego, en todo caso, sobre su reemplazo por hombres más probos o asumir el costo político de sostener en su cargo a un mal juez", finalizó el legislador.

Ayer desde la Cámara de Senadores se informó que la Secretaría del Senado se encuentra en reunión preparatoria para las audiencias que se realizarán el 6, 7 y 8.

"... durante tres jornadas, los testigos propuestos por las partes deberán presentarse a prestar declaración testimonial en el marco del Juicio Político que se lleva adelante al doctor Chiara Díaz. Desde la Secretaría del Senado se encuentran reunidos trabajando en la instancia preparatoria a las jornadas indicadas. Finalizada esta etapa se fijarán fecha y hora para que las partes produzcan sus alegatos; culminado el debate se deliberará sobre la jornada en la que la Corte dará a conocer la sentencia en el recinto", se informó.

Desde la Secretaría se informó además que se admitieron las declaraciones testimoniales por escrito de los señores vocales del Superior Tribunal de Justicia Germán Carlomagno, Daniel Carubia y Leonor Pañeda para quienes se ponen a disposición los interrogatorios presentados. Se trata de testigos propuestos por Chiara Díaz. También se indicó que se reiteró el oficio a la Universidad de Belgrano para que evacue el informe solicitado por el Senado constituido en Corte de Justicia.

"Desde el inicio del proceso de Juicio Político y conforme a lo establecido por la Constitución de Entre Ríos, el Senado, constituido en Corte de Justicia, ha garantizado la dinámica del proceso, los pasos procesales y la observancia de los plazos perentorios e improrrogables", consignó la información remitida por la Cámara alta.

***

Confianza en la comisión acusadora

El diputado justicialista Diego Lara- que integra la comisión acusadora contra Chiara Díaz- consideró ayer que existen elementos "más que suficientes para que el fallo del Senado no sea otro que la destitución del magistrado". Y remarcó: "Eso es lo que vamos a perseguir como fiscales en esta acusación. Es lo que vamos a promover, sostener y fundamentar".





Lara integra la comisión acusadora contra el juez, que se completa con los diputados Juan José Bahillo, Alejandra Viola, Ricardo Troncoso y Jorge Monge.





"Desde lo institucional esto es histórico, porque la provincia no registra antecedentes de juicio político, en esta facultad constitucional que tiene el parlamento provincial, de controlar la responsabilidad política de los más altos poderes del Estado", subrayó Lara a APF. Luego destacó que la Comisión de Juicio Político de Diputados (que él preside) "ha hecho uso de un proceso impecable en cuanto al ejercicio de la debida defensa y el debido proceso. Por eso están dadas todas las garantías".





Los alegatos están previstos para el 10. "Primero le corresponderá alegar a la parte acusadora y luego a la defensa. Y posteriormente la Corte de juicio político definirá la fecha en que emitirá el fallo", apuntó el legislador.





Lara sostuvo que Chiara Díaz no necesita estar presente al momento de los alegatos y que basta con que cuente con un defensor técnico. "Él puede ejercer su defensa material en oportunidad de los alegatos, pero no es una condición sine qua non para que se desarrolle el procedimiento", afirmó.





"El Senado tiene que continuar el procedimiento porque hay un mandato constitucional de un plazo perentorio que debe llevarse adelante", explicó, y por último remarcó que "al existir la defensa técnica están garantizado todos los derechos del debido proceso y la debida defensa del juicio".