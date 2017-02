Diego Lara: "La renuncia de Chiara Díaz es admitir los hechos"

El legislador sostuvo: "Hemos sobrellevado un proceso arduo, complejo, de mucha investigación y también marcado en estos últimos días por una serie de situaciones atípicas y éticamente reprochables, desde mi punto de vista, que han buscado entorpecer y dilatar el curso de este juicio con el único fin de truncarlo y que son de público conocimiento".

En ese sentido, explicó que no hablaba de la renuncia, producida el martes, sino de situaciones anteriores. "La renuncia ha sido el resultado y la consecuencia lógica del fracaso de todos los intentos de la defensa para terminar con este juicio de un modo anormal, y con ello me refiero a los escritos presentados por el abogado que lo defendía, de modo intempestivo en los momentos previos a las audiencias, solicitando la suspensión del juicio por tiempo indeterminado por una supuesta enfermedad del doctor Chiara Díaz, que hasta el momento nunca se acreditó, o bien el anoticiamiento por parte del defensor de la intención de Chiara Díaz de renunciar a partir del 31 de mayo, o lo que es más reprochable aún, la ausencia injustificada del abogado Guillermo Bruner a las audiencias testimoniales que se llevaron a cabo en el Senado, dejando en un estado de indefensión absoluto a su representado; o el hecho de haber propuesto una importante cantidad de testigos a los que nunca notificaron. Son situaciones que pocas veces se ven en un juicio de esta naturaleza e importancia".

En declaraciones a FM Litoral, agregó que a su criterio la Legislatura actuó "con gran compromiso y responsabilidad política y jurídica, garantizando siempre el debido proceso y la defensa del acusado, pero no puedo decir lo mismo de la actividad desplegada por la defensa, específicamente en el marco del juicio seguido ante el Senado, en donde la mayoría de las presentaciones buscaban de una u otra forma dilatar el proceso para hacer precluir el plazo de 90 días que nos marca la Constitución (...) incluso la ausencia de los 20 testigos propuestos por la defensa, y no por su propia voluntad sino porque nunca les llego la citación por parte del acusado o de su defensor. Es decir, desde el primer momento de este juicio Chiara Díaz no buscó defenderse de la acusación que se le seguía, sino que optó por interponer obstáculos procesales para que el juicio no prosiguiera", evaluó.