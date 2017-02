Dicen que en tres meses las 210 vecinales funcionarán a pleno

En Paraná hay 210 comisiones vecinales, que contribuyen al crecimiento de los barrios. Las que vienen trabajando sostenidamente desde hace varias décadas lograron avanzar y cambiar la fisonomía de su barrio. Entre otras cuestiones, quienes estaban a cargo consiguieron la concreción de asfalto, cordones cuneta, alumbrado público, jardines maternales, entre otros obras que impulsaron el desarrollo. Pero además de las cuestiones referentes a infraestructura, también llevan adelante otras tareas vinculadas al quehacer cultural, como festivales, eventos deportivos o festejos en fechas particulares.

La participación de los vecinos es fundamental en estos procesos, y a esto lo destacan desde la Dirección de Comunidades Vecinales en la capital provincial, el organismo que se ocupa de recibir las inquietudes de cada espacio barrial, asesorar a los vecinos que gestionan nuevas mejoras y también de normalizar las comisiones vecinales que todavía están acéfalas, sobre todo en aquellos casos en que caducó el mandato de quien era su presidente y no se presentaron nuevas listas.

"Cuando empezamos la gestión había 80 que no estaban en funcionamiento y las fuimos regularizando. Ahora quedan solamente 20 y están en proceso de normalización y esto está en marcha. Estamos convocando a asambleas para incentivar que se presenten las listas, para después convocar a elecciones a los 30 días", contó a UNO Orlando Silveyra, titular de la entidad municipal.

"Es una tarea ad honorem y en algunos lugares es difícil, porque hay muchos vecinos que están cansados de la falta de apoyo de la gente que vive en el barrio y no quieren saber nada con participar, por eso no hay quien quiera hacerse cargo", sostuvo.

Sin embargo, Silveyra aseguró que "para mayo todas las vecinales van a estar al día", y señaló: "Todos los meses hay elecciones, porque vamos siguiendo además el ritmo de las que se les van venciendo el mandato a sus presidentes, que se renuevan cada dos años".

En referencia a la labor que llevan adelante quienes están al frente de cada vecinal, junto a una comisión directiva, sostuvo que si bien la respuesta de los vecinos es dispar, en la mayoría se trabaja en conjunto con las propuestas al municipio y se hace una gestión dinámica para lograr que haya avances: "Hay vecinos que no quieren saber nada con la vecinal y no acompañan. Otras en las que hay que sacarse el sombrero porque trabajan muy fuerte con la Municipalidad, pidiendo que se cumplan las obras, que se hagan asfalto, cloacas, jardines municipales. Hay lugares donde hasta han conseguido que se creen escuelas", y añadió: "Es importante que la gente que vive en la zona acompañe a los integrantes de la comisión vecinal, pero muchas veces los dejan solos".

El funcionario recordó su experiencia de haber estado al frente de la vecinal Lomas del Brete durante 22 años, y sostuvo que los trabajos que se hicieron de la mano de los vecinos fueron significativos. En este marco, subrayó que con la creación de nuevos barrios haya más lugares donde la gente sea consciente de la importancia de contar con una comisión vecinal para poder tramitar de manera más accesible un trabajo conjunto con la comuna. "Hay seis nuevas vecinales que están en proceso de creación. Ya presentaron las carpetas y una vez que se completen los trámites van a sumarse a las que ya existen", concluyó.

Nexo entre barrio y municipio













Acceder a los recursos para concretar distintas obras en cada barrio es un desafío para quienes integran la comisión directiva de cada una de las vecinales. En este sentido, promueven gestiones que impulsan nuevas oportunidades de progreso en los espacios que habitan, con propuestas superadoras para los moradores de cada zona, ya que reconocen que los avances que hubo en diferentes lugares no se consiguieron de un día para el otro ni con fórmulas mágica: hubo horas de trabajo, paciencia, notas presentadas y trámites que impulsaron a las áreas municipales a atender diversas problemáticas.





En este marco, el programa Presupuesto Participativo fue una herramienta que generó mucha expectativa desde su implementación y distintas vecinales presentaron proyectos para lograr mejoras en sus barrios. Sin embargo, las obras seleccionadas en 2015 y que se deberían haber comenzado a construir en 2016 en Paraná no fueron ejecutadas, a pesar de que se había asignado un presupuesto de 20 millones de pesos. Aunque no se dieron muchas explicaciones sobre el tema ni acerca del destino de ese monto, ahora el Presupuesto 2017 incluye nuevamente obras del Presupuesto Participativo y lo aumenta a 35 millones de pesos. Al margen de los cuestionamientos que generó esta situación, los vecinos esperan que se reflote este instrumento. Consultado sobre el tema, Orlando Silveyra, titular de la Dirección municipal de Comunidades Vecinales en la capital provincial, aseguró que "hay intención del intendente Sergio Varisco" de implementar nuevamente esta modalidad. Sin embargo, no se explayó ni brindó más datos sobre el tema. Si se pone en marcha o no a lo largo de este año seguirá siendo una incógnita que se develará solo si se inician y se concretan los trabajos pautados.





De todas maneras, Silveyra aseguró que desde la dependencia a su cargo trabajan "en conjunto en todas las áreas". Al respecto, aseveró: "Llegamos con cada inquietud que nos presentan quienes están a cargo de las vecinales".





"Uno de los organismos que siempre nos presta colaboración es la Secretaría de Desarrollo Social", dijo, en referencia al abastecimiento de materiales y asistencia cuando se presenta alguna urgencia producto de las inclemencias del tiempo.