"Desde que me fui sabía que iba a volver"

Diego Cocca, DT campeón con Racing en el segundo semestre de 2014, expresó su satisfacción por el regreso al club porque desde su partida el año pasado supo que "quería volver" en busca de más gloria.

"Cuando me fui sabía que iba a volver, de alguna u otra manera. Se dio esta oportunidad y el cariño con la gente de Racing está intacto, son cosas que suman; desde el día que me fui sabía que quería volver", manifestó Cocca en la conferencia de prensa que brindó en la sala de prensa del estadio Presidente Perón junto con el titular del club, Víctor Blanco, a pesar de que todavía no firmó contrato.

"Tengo un sentimiento de alegría, de recordar momentos, de ver caras conocidas. Vuelvo al club que quiero y estoy muy contento, con ganas de trabajar, de reencontrarme con los muchachos", apuntó el flamante DT de Racing.

Cocca, quien se desvinculó de Millonarios de Colombia para volver a Racing, señaló que los jugadores se encontrarán con un entrenador "diferente" al que tuvieron entre 2014 y 2015.

"Espero que todos noten cambios porque no soy el mismo del 2014 y esa es la idea, de crecer y evolucionar con un cuerpo técnico más maduro", indicó el ex DT de Defensa y Justicia.

Cocca vio con buenos ojos la inclusión del ex delantero e ídolo del club Diego Milito en la vida institucional.

"Depende de Milito. La invitación está hecha y él lo sabe. Que Milito esté cerca y se comprometa siempre será bienvenido, ojalá tenga ganas y dependerá de él", señaló el ex defensor surgido en River Plate.

Con vista a los objetivos del próximo año, que tendrá a Racing en competencia por el torneo local y la Copa Sudamericana, Cocca entregó su plan: "El objetivo es ganar el partido que viene. Hay una distancia grande con el primero (Boca Juniors, a 10 puntos), pero Racing tiene que salir a la cancha para ganarle a cualquiera".

Para esa meta, Cocca intentará mantener al delantero Gustavo Bou y el volante Marcos Acuña: "Hablamos con ellos para que se queden al menos hasta junio. Es para tener un equipo competitivo. Me dijeron que sí".

A su vez, el entrenador ya solicitó al presidente Blanco dos refuerzos. Un marcador central y un mediocampista ofensivo.

Cocca también se refirió al volante central Ezequiel Videla, quien perdió consideración en el plantel con el ex DT Ricardo Zielinski, y pretendía desvincularse de Racing.

"Es lógico lo que le pasa cuando no tiene continuidad; pierde expectativas. A Videla le garanticé que si se compromete tendrá su lugar", apuntó el flamante entrenador de la 'Academia' quien también tendrá en cuenta al volante Brian Fernández.

"Brian está con ganas, lo conozco, hay que cuidarlo y tenerlo bien, queremos que funcione en el equipo, pero primero está la persona, que esté bien; tenemos toda la pretemporada para trabajarlo", agregó.

Por último, Cocca afirmó que está "convencido" en su segundo ciclo en Racing con la base del equipo campeón en 2014 y adelantó que su capitán será Lisandro López.

Fuente: Télam.