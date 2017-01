Desde CRA advierten que faltará leche y que los precios subirán

Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA) advirtió que, debido a la situación de la cuenca lechera por la inundación y distorsiones en el mercado faltará la leche y los precios aumentarán.





El dirigente estimó que es más del 20% la caída global de la producción de la cuenca lechera en Córdoba y Santa Fe y que, una amplia zona que abarca también Entre Ríos, Corrientes y Sur de Santiago del Estero, aún no se recuperan de las inundaciones de abril del año pasado.





"Recordemos que estas es la segunda inundación en siete meses y muchos productores son sobrevivientes a los que le ha llevado mucho tiempo recuperarse y recuperar la sustentabilidad. En medio se da esta segunda situación extraordinaria por las lluvias que ha sido un mazazo. La sumatoria de problemas para sacar la leche y el silaje de reserva es directamente sacarlos de la carrera", expresó en una nota con LT15.





En ese sentido graficó que entre la inundación anterior y esta se perdieron alrededor de 1.500 tambos y las reservas forrajeras de la cuenca lechera argentina.





"Se habían tomado medidas para dar un poco de oxígeno y paliar la situación pero los productores no alcanzaron a recuperarse", lamentó y advirtió que, por esta situación faltará la leche y los precios se elevarán.





Sobre la posibilidades de que la leche vuelva a ser rentable y se compensen los costos de producción, Chiesa explicó que "se necesita un mercado institucionalizado de la leche y sus subproductos y la creación y funcionamiento de un Mesa Lechera que fije los precios y evite la cartelización.





"Es un tema que venimos trabajando desde la CRA pero no hemos podido lograr que el Ministerios de la Producción siente en la mesa a los comercios minoristas y a los supermercados. Sólo hemos tenido algunas charlas con empresas, pero no en lo mismo hablar con las pymes que hablar con las grandes firmas que carterizan los precios", explicó.





Asimismo indicó: "En Argentina siempre pasa lo mismo. Cuando llegamos a los 12.000 millones de litros y sobra leche, la industria no quiere jugar a la exportación en serio y entonces inundan el mercado interno y ajustan para atrás. Eso se repetirá cíclicamente si no hay cambios sustanciales en la matriz de producción".





También señaló que hay abuso de posición dominante y que el secretario de Comercio, Miguel Braun "no movió un dedo para arreglar el precio de la leche. Hemos querido ir al tribunal de competencia pero el Gobierno nacional no lo conformó. Eso depende de Braun", apuntó.





El dirigente indicó que tienen diferencias con el área de Agroindustria pero el dialogo es fluído sin embargo con Comercio nunca se han podido reunir. "Cabrera nunca convocó a la reunión".





La lechería no se funde, se funden los productores





Sobre el futuro inmediato de la lechería Chiesa sostuvo que se produce un proceso proactivo cíclico. "Los productores van a entregar rentabilidad, va a haber super producción de leche hasta que alcancemos los 10.000 millones de litros, en cuatro o cinco años y va a empezar a colisionar otra vez el mercado interno con la exportación, y los precios van a bajar. Esto pasa cada cinco años, pero en el camino quedan un montón. Tenemos productores cada vez más grandes y pequeños productores que van desapareciendo", afirmó.





Chiesa señaló que para explicar este ciclo, el Gobierno argumenta que este se trata de un "proceso mundial de concentración de productores" que se origina porque el negocio es proactivo y se van expandiendo y hay productores que van quedando fuera de escala y van cediendo a otros productores. "Pero acá (en Argentina) pasa a la inversa. Acá todos salen fundidos". La agroindustria también se verá perjudicada en este contexto porque estará apretada entre el productor que no entregará leche y los supermercados que hacen su juego y nadie les pone límites. Los que producen pierden la rentabilidad y en el camino queda el montón. "El que decide no ser mas tambero es porque se cansó de luchar y se va a la soja o cierra el tambo porque las cuentas no le dan y se va al pueblo", puntualizó.