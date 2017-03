Descubrí cuáles son los signos más infieles

Según el astrológo Joe Fernández Aries, Géminis, Escorpio y Acuario tienden a la traición. Después de una encuesta realizada tanto a hombres y mujeres, "traté de encontrar la explicación que brinda el estudio de los astros sobre el comportamiento en los vínculos amorosos", resaltó Fernández





Los cuatro signos corresponden a los cuatros elementos: "Tenemos al Aire de geminianos y acuarianos, el Fuego ariano y el Agua del escorpión. Cada uno tiene diferentes disparadores que lo llevan a ser catalogados como los más infieles".





Aries





Ese impulso ariano es lo que los lleva a tomar decisiones de las cuales después pueden llegar a arrepentirse. Ese carnero que arrasa con todo lo que ve a su paso, puede jugarle una mala pasada y darle el coraje y la valentía para llevar adelante un comportamiento temperamental y casi animal. Ese vigor hará que primero haga y después piense, es por eso que es un signo proclive a actuar por instinto llevando adelante acciones guiadas más por instinto que por pensamientos. Su moral bastante flexible ya que casi no hay lugar a la reflexión o a la introspección. Aires hace lo que siente. Dan rienda suelta a su pasión y a su fuego interno que muchas veces termina quemando a ellos mismos.





Tauro





Suelen ser muy fieles, pero también sumamente celosos y posesivos en su relación amorosa. Por eso, si se sienten burlados o sospechan que han sido engañados, su reacción puede ser muy fuerte y los puede llevar a alejarse de la persona que más aman. El perdón y la reconciliación costarán mucho trabajo. Tienden a mantener una nota de fidelidad para conservar el hogar, pero no te confíes. Si no eres tierno con tu pareja de Tauro, podrías empezar a perderla.





Géminis





A pesar de su fama de doble personalidad, no es esto lo que lo lleva a manifestar su necesidad de infidelidad, sino más bien, esa curiosidad innata que tienen los geminianos. El geminiano es curioso por naturaleza. Es por eso, que será muy común encontrar geminianos entrometidos en vidas ajenas. Les resulta muy difícil quedarse quietos, ya sea literalmente como emocionalmente. Son bastante inestables a la hora del amor, de esta manera necesitan tener algo en vista para cuando se aburran de la relación en donde están metidos. Les cuesta mucho el compromiso y le temen a quedar prisioneros de una relación. Al ser disperso, esa falta de atención hará que le cueste mantener el interés en una misma pareja.





Cáncer





En general no cometen engaños, son sensibles e intuitivos, y precisamente por eso, descubren enseguida la infidelidad en su pareja, aunque ellos mismos tienden a actuar de forma algo atrevida en ocasiones especiales. Les cuesta trabajo perdonar la traición.





Leo





Éste es un signo regio, real, regido por el Sol, y como tal, se cree y piensa verdaderamente que se lo merece todo. Debido a su naturaleza, no tienden a ser infieles porque para un Leo sería rebajar su condición monárquica y generosa de gran esplendor. Por eso no suelen perdonar la infidelidad, y una vez que siente herido su orgullo será difícil recuperar la confianza en el vínculo.





Virgo





Perfeccionista, detallista y muy crítico, al extremo de que puede volverse insoportable. Suelen ser muy poco piratas, y se caracterizan por ser excelentes amantes. Sin embargo, si no recibe toda la atención que demanda, podría sentirse atraído o atraída hacia alguien que le escuche todas sus quejas y al mismo tiempo lo ayude a tener sus cosas organizadas y le regale algo que denote su sensibilidad. Mucho cuidado con el engaño, porque su capacidad analítica y de observación descubrirá enseguida algo anormal en la conducta.





Libra





Éste es un signo bastante indeciso y precisamente esa cualidad es la que se pone frente a su persona a la hora de cometer una infidelidad. ¿Lo hago o no lo hago? Muchas veces vive una fantasía en su mente durante años, pero no se atreve a llevarla a cabo para no poner en peligro su relación, o simplemente porque en el momento crucial no se decide. Sin embargo, no te confíes, sabrá tener su relación secreta de una manera tal que no interfiera con su vida personal y evitará hacerla pública en su centro de trabajo, por ejemplo, aunque se sentirá muy halagado si alguien siempre está atento a sus gustos y lo complace en todo.





Escorpio





Debido a su sensualidad, le cuesta mucho poder decir que no a las tentaciones. Ellos se nutren de sexo, aman el sexo en todas sus formas y deben sentir que exploran en profundidad todas las cuestiones relacionadas al arte amatorio. Si a esto le sumamos, la pasión de los escorpiones por las historias ocultas, por las historias complicadas y de ribetes casi de novelas mexicanas, se abrirán fácilmente las puertas a vivir una doble y hasta una triple vida. Pero por otro lado, su intuición y sentido familiar generalmente pesan más que la debilidad de la carne y cuando entregan su amor, lo dan totalmente. Quizá por eso mediten mucho antes de cometer un acto de infidelidad.





Sagitario





Su personalidad se asocia con la piratería, eclipsada por su espontaneidad con coquetería, lo cual no es realmente así. El error consiste en tratar de retener a Sagitario en casa o atado. Necesita independencia, espacio y odia las escenas de celos. En caso que cometan el engaño lo confesarán: "Sí amor, es verdad, te fui infiel, pero solamente una vez y como ves soy honesto y te lo estoy diciendo".





Capricornio





Rígidos, estructurados e inflexibles, jamás perdonarían una traición y si lo hacen y siguen contigo para preservar la unidad familiar, ahora sí jamás lo olvidarán. Son hogareños, responsables y no tienden a arriesgar ya que no disfrutan la transgresión. Si cometen una infidelidad, lo harán de manera oculta, metódica y prudente.





Acuario





Ese desapego esa sensación de que están todo el tiempo en una dimensión paralela, es la que los hace conectar y desconectar permanentemente del resto de las personas. Es muy difícil para la energía acuariana sentirse parte de un sistema, parte de una familia, parte de una pareja. Ellos son los distintos, los diferentes. Son originales y únicos. Esa sensación de diferenciarse del resto, es la que hará que nunca se comprometan al ciento por ciento con una pareja y que les sea muy difícil prometer estabilidad y fidelidad en un vínculo.





Piscis





El signo de la fantasía y del escape, sigue sus emociones como un GPS, suelen ser infieles ya que priorizan vivir experiencias apasionantes. Tienden a sufrir en silencio los engaños. Si su pareja es infiel, ellos hacen una especie de "bloqueo mental" que les impide ver las evidencias. Justificarán llegadas tardes, ausencias.





