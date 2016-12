Denunciaron que una pareja intentó "comprar un bebé"

Llegaron hasta el humilde barrio Pueblo Nuevo, de la localidad de Lucas González, en una camioneta ofreciendo mantas y sábanas y cuando una joven madre se les acercó con su beba de dos meses en brazo, intentaron comprarle a su hija. Se trata de una pareja de gitanos que vive en barrio Chañar de Nogoyá. Los vecinos advirtieron la maniobra y dieron aviso a la Policía.





El hecho sucedió el sábado por la tarde, según especificó a UNO el comisario inspector Eduardo Stopello, jefe de Policía Departamental Nogoyá.





Una camioneta gris paró frente al hogar de la mamá, que se encontraba con su hija en brazos. En un primer momento le ofrecieron sábanas y colchas, pero una vez que la mujer se acercó al vehículo, el hombre le dijo señalando la pequeña: "Te lo pagamos de contado, cuanto querés". Ella se negó: "Yo estaba sola con la bebé, mi marido había salido. Por suerte no me acerqué mucho porque por ahí me manoteaba a la bebé y disparaban", dijo la chica.





Mientras el hombre tenía este diálogo, la mujer desde el otro lado del vehículo gritaba y voceaba su mercadería con el objetivo de que los vecinos no escucharan el diálogo. Sin embargo una vecina escuchó y llamó a la Policía. Los efectivos policiales persiguieron la camioneta hasta detenerla en el acceso. "Es la primera vez que sucede algo así en esta localidad. Son miembros de la comunidad gitana de Nogoyá", aseguró el funcionario policial.





Llevados a la comisaría de Lucas González, la Policía realizó la identificación por parte de la denunciante que reconoció a la pareja, luego les tomaron fotos y las huellas digitales. Luego fueron trasladados a la Jefatura Departamental Nogoyá.





Intervinieron personal de la comisaría de Lucas González, de la división Investigaciones de Nogoyá y el fiscal Federico Uriburu.