Denuncian el deterioro del acceso norte a Urdinarrain

Sentada en el acceso norte de Urdinarrain compartió por redes sociales lo que muchos veían a diario pero que minimizaban o simplemente preferían mirar para el costado. La foto-protesta muestra a la exconcejala Mónica Feyt señalando los hundimientos en el asfalto, camino a convertirse en pozos, en la entrada principal a la ciudad que hace poco tiempo estuvo en boca de todos por la visita del presidente Mauricio Macri, con motivo de haberse inaugurado el puente carretero que une los departamentos de Gualeguaychú y Rosario del Tala. Alejada de la política, la mujer denunció que no es la única entrada deteriorada de las tres que tiene Urdinarrain. Por eso propuso, a través de un irónico proyecto de ordenanza denominar al mencionado acceso, por calle Doctor Roig, "Combate de los Pozos". Encontró en la parodia el mejor argumento para visibilizar una problemática que expresa la falta de seguridad para automovilistas y peatones. "Ha habido muchos accidentes en el acceso del medio, porque tiene conexión con los caminos vecinales de Aldea San Antonio, Aldea San Juan", advirtió la docente en diálogo con UNO.





La exedila del Frente para Todos en el período 2007-20011 señaló que el responsable de esta situación es el actual intendente, Alberto Mornacco, quien está cumpliendo su tercer mandato en el municipio. "¿Va a esperar un cuarto período para arreglarlo? Sé que cuesta mucha plata, pero se puede hacer un mantenimiento. Leía la plataforma 2007-2011 y en una de las propuestas hablaba de la cuarta ciudad en importancia de Entre Ríos en cuanto a polo industrial", disparó.





Así las cosas, consideró poco probable que en este momento de la gestión se pueda afrontar una obra de esta magnitud. Y lo graficó diciendo que el Presupuesto para 2017 es de 145 millones de pesos, mientras que el de 2016 se fijó en un monto de 95 millones de pesos. "Ellos -por el municipio- argumentan que no reciben los fondos, que la provincia debería hacerse cargo, pero la ciudad ha crecido muchísimo con el crecimiento de la modificación urbana. Esto también hace a la seguridad. Urdinarrain se caracteriza por trabajar bien con la concientización sobre el uso del casco, lo que redujo la muerte de chicos", insistió en su denuncia.





No es la primera intervención en la vía pública que realiza la profesora de Historia. Ya lo había hecho para poner en valor el monolito levantado en memoria al doctor Virgilio Silva, fallecido en un accidente de tránsito. "Solamente le cortaban el pasto para la campaña o antes de las elecciones. Después, durante el tiempo, al lugar lo tenían muy abandonado. Me ha dado resultado sacarme la foto con el pasto alto. Lo ha compartido mucha gente y ellos comparten esta visión. También está la otra cuestión, de la responsabilidad ciudadana, de exigir, de peticionar a las autoridades, ese compromiso que vos tenés de no ser ciudadano observador si no también de pedirle a sus políticos que hagan un poco mejor las cosas", reflexionó.





Reconocida militante social, Feyt denunció el uso de agroquímicos en la ciudad y estuvo vinculada a la actividad política hasta 2015.









***

"Estamos lejos económicamente"



Alberto Mornacco ensayó su justificación por la falta de mantenimiento del acceso norte de Urdinarrain. "Es un tema que estamos trabajando desde hace un tiempo, no nos alcanza para 'atacar' los accesos. Estamos tratando de conseguir los fondos mediante algún proyecto provincial o de afuera", explicó el intendente de la localidad en charla con UNO.

Señaló que si bien se llevan adelante tareas de mantenimiento, se carece del dinero necesario para hacer un arreglo definitivo. Manifestó que únicamente se avanzó en un plan integral que incluyó obras de saneamiento, pero que no contemplaba obras de pavimentación.

"Nosotros nos comprometimos en la campaña a seguir trabajando para mejorar los accesos. Se ha trabajado en la repavimentación de la 20. Estamos presentando proyectos en Nación para avanzar en este sentido. Hay distintas variantes para hacer, pero hay distintas posibilidades que se manejan", sostuvo.

Haciendo números, Mornacco dijo que 100 metros de pavimento para el tránsito pesado tienen un valor de 900.000 pesos. "Estamos lejos económicamente de esos números. Una obra de 100 metros de pavimento normal cuesta 600.000 pesos", precisó.

El jefe político de Urdinarraian recordó que cuando finalizaba su segunda gestión se construyó una rotonda para uno de los accesos, con lo cual se consiguió mejorar la seguridad vial y así evitar los accidentes de tránsito. "Ahora falta el camino", aseguró.

Mornacco dijo que una de las prioridades en materia económica es el pago en término de los sueldos del personal municipal. Representante de la Intransigencia Popular, anteriormente había sido concejal, presidente del Concejo y secretario de Gobierno.