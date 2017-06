Del Potro se bajó de Hertogenbosch

Juan Martín del Potro, número 30 del ranking mundial, no se presentará en el ATP 250 de Hertogenbosch por una inflamación en la zona del pubis que sufrió durante Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

"Debido a que no pude recuperarme de la inflamación en la zona del pubis que sufro desde Roland Garros, mi cuerpo médico me indicó continuar con la recuperación y por ello no podré jugar en Hertogenbosch. Mis disculpas a los fans en Holanda, lo siento mucho y espero verlos el año próximo", escribió el tandilense en su cuenta de twitter.