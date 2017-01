Dejó el rally y se sube a un Ka de Turismo Pista

No fue fácil porque fueron muchos años y con dos campeonatos en su currículum (fue bicampeón de la Clase Junior). Después de haberse dado el gusto de correr en la máxima categoría de Rally Argentino (Maxi Rally), Favio Grinóvero deja la especialidad que lo vio crecer para pasar a la pista. El piloto paranaense será parte del Turismo Pista Argentino en la Clase 2, una divisional que arranca el 12 de marzo en Córdoba junto al TC 2000.





Grinóvero, quien correrá con un Ford Ka, habló ayer con Ovación respecto de este cambio que no lo agarra virgen porque ya sabe lo que es correr en pista luego de experimentar en el Turismo Pista 1600 y la Copa Bora.





"La verdad es que me costó un poco tomar esta decisión porque desde 2003 que estoy con el rally. Decidí dejar algo que hice mucho tiempo y a lo que le dediqué mucho tiempo. No sé si en algún momento voy a volver porque no digo que nunca más me voy a subir a un auto de rally ya que esto también es algo nuevo. Lo voy hacer y me quiero probar", confesó el paranaense respecto de lo que significó dejar, por el momento, el rally y continuó: "En otro momento estuvo la posibilidad de sumarme a la categoría y por no dejar el rally no lo hice y en simultáneo hice el Turismo 1600 como para ir agarrando experiencia y también hice rally. Eso se me hizo complicado hacerlo porque son cosas distintas, entonces ahora, después de haber cumplido mi objetivo en el rally siendo dos veces campeón en la Junior y haber estado en el Maxi, decidí hacer un cambio. Era difícil seguir en el Maxi porque era muy caro. Se me hizo imposible".





Más adelante el entrerriano contó porque se terminó inclinando por el TPA. "Hice el cambio y me pareció la categoría indicada porque es una categoría que está creciendo mucho, es competitiva y para hacer experiencia es muy buena así que vamos a iniciar el año y trataremos de andar lo mejor posible parta seguir creciendo en un futuro en las categorías de pista".





Grinóvero se subirá a un Ford Ka de la estructura de Joaquín Telo. En este sentido adelantó: "Voy a correr en un Ford Ka. Todavía no lo probé. Las pruebas van a hacer en febrero porque el campeonato arranca el 12 de marzo en Alta Gracia, en el Oscar Cabalén. Haremos una prueba unos 15 o 10 días antes. El auto ahora se está repasando entero y lo van a pintar. Yo estuve la semana pasada en el taller con el equipo de Joaquín Telo el actual campeón de la categoría. Tenemos buenas expectativas porque vemos que el auto es competitivo, así que vamos a trabajar en una adaptación mía y nada más. Sabemos que tenemos un buen auto así que trataremos de dar lo mejor".





A la hora de hablar de la divisional el paranaense no dudó en confesar lo competitiva que está y sabe que esto le costará, por lo menos al principio. "Por lo que se ve es una categoría pareja con casi 35 o 40 autos en las carreras, es áspera así que vamos a tener que hacerle frente. Obviamente me va a costar. Yo cuando corrí en el TP 1600 y la Copa Bora andaba bien clasificando, peor en carrera me costaba un poco por no estar acostumbrado. Eso será lo más difícil, pero le vamos a encontrar la vuelta con el pasar de las carreras".





Finalmente deseo: "Uno cuando va a correr quiere andar adelante. Yo tengo fe que vamos a andar bien, pero en un principio nos puede costar un poco. De todos modos estamos con ganas y vamos a hacer todo lo posible para estar bien adelante".