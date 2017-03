Defensa y Justicia juega frente a Newells en el sur bonaerense

Newell's, con 28 unidades, viene realizando una buena campaña, a pesar de los problemas financieros y de los inconvenientes con la barra brava local. El conjunto rosarino acumula 8 triunfos, 4 empates y 2 derrotas.





En su última presentación que fue como local, la "Lepra" goleó a San Martín por 6 a 1 el domingo 18 de diciembre del año pasado.





En el prolongado receso de 80 días sin partidos en la Primera A, el equipo "rojinegro" realizó varios partidos amistosos donde, entre otros resultados, venció 1-0 a Instituto de Córdoba y empató 0-0 con Colón de Santa Fe.





El equipo que dirige Diego Osella sufrió la baja del arquero Ezequiel Unsain quien, casualmente, pasó a Defensa y Justicia tras la autorización del órgano fiduciario y del juez Fabián Bellizia que entiende en el concurso preventivo de la entidad rosarina.





Una de las grandes dudas de los últimos días en Newell's pasaba por la presencia del delantero Ignacio Scocco, quien no iba a estar el fin de semana pasado y el paro le permitió recuperarse de la molestia lumbar. Gracias a la postergación en la reanudación del campeonato, el atacante oriundo de Hughes estará en condiciones de jugar.





La única duda es el reemplazante del marcador lateral derecho, el peruano Luis Advíncula (se fue del club a Tigres, de México), y en ese puesto se perfila como titular Franco Escobar por sobre José San Román.





En tanto, Defensa y Justicia desde la llegada de Sebastián Beccacece como técnico, en la undécima fecha, donde cayó ante Patronato de Paraná (1-2), sumó triunfos ante Rafaela (1-0), Arsenal (2-0) y Estudiantes (2-1).





El entrenador, ex ayudante de Jorge Sampaoli cuando dirigió al seleccionado de Chile, no cambiará demasiado el esquema de juego y mostrará la base del once con el que vino ensayando durante la pretemporada.





De hecho, el equipo que pondrá en cancha es el mismo que viene de empatar 0-0 con Estudiantes de La Plata en un amistoso jugado en City Bell.





Fuente: Télam

El encuentro se desarrollará desde las 17 en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, de la localidad bonaerense de Florencio Varela, con el arbitraje de Mauro Vigliano y televisado por Canal 9. El corto historial de 3 partidos favorece a Defensa que ha conseguido otros tantos triunfos.