Decidieron radicarse en la Capital Nacional

Se da la lógica. Paraná es la Capital Nacional del Sóftbol y es obvio que aquellos que aman esta disciplina y la practican en sus lugares de origen la quieran venir a jugar al mejor lugar del país. Y esta situación se da en muchos casos.

Este fin de semana la Selección Femenina Mayor hará una concentración en la capital entrerriana pensando en una competencia clave como es el Campeonato Panamericano de la categoría que otorgará las plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Este torneo se disputará en el mes de agosto de este año y hacia allí van los cañones.

Y mientras se está en plena preparación Ovación reunió a las jugadoras que tomaron la determinación de abandonar su lugar de origen para vivir y, por sobre todas las cosas, respirar sóftbol en Paraná.

Dolores Fernández tiene 24 años y es de Olavarría. Ella hace poco que vive en Paraná: "Yo trabajo en una oficina de seguros de administrativa y vendo zapatos online. Estoy en Paraná desde marzo del año pasado y me vine a vivir porque Paraná es la capital de sóftbol en Argentina y acá está lo mejor de lo mejor en masculino y femenino. Por eso tomé la decisión y decidí vivir esta experiencia única. Por ahora estoy cómoda y hace poco que me mudé solo"

Mercedes Guimolizzi es más pequeña. Tiene 18 años, es de Capital Federal y llegó el año pasado a esta parte de la Argentina. "Yo estoy estudiando en la Universidad de Santa Fe, estudio la carrera de Nutrición. Yo vine fundamentalmente a jugar al sóftbol y la verdad que estoy muy bien, de a poco te vas acostumbrando a todo. Esta bueno", confesó y le dio el pase a Pamela Reynoso. Ella tiene 19 años y es de Campana, Buenos Aires. "Yo me viene el mes pasado, hace poco. Yo ya estuve viviendo sola en el Cenard anteriormente y la verdad la adaptación no me costó. Estamos probando de vuelta darle para adelante. Yo estudio para ser contadora pública"

Con 17 años Sofía Grimaz es la más pequeña. Se vino cuando tenía 16 y aún debe terminar la escuela Secundaria. "Yo me vine a jugar al sóftbol y ahora estoy terminando el secundario. Vivo con cuatro chicas en un departamento y todas somos de distintos lados. Yo la llevo bien. Me levanto y pienso en entrenar nomás".

Como la mayoría Melina Miliozzi hace un año que reside en Paraná. Ella tiene 20 años, es de Morón, Buenos Aires y al respecto contó: "Me estoy por mudar con Pamela, una de las chicas. Vamos a estar solas en un departamento. La decisión la tomé el año pasado por seguir un sueño más que nada. Estamos todas luchando por lo mismo y todas queremos mejorar. Vinimos a lo mejor, que es Paraná. Actualmente estoy buscando trabajo y estoy buscando qué estudiar. Actualmente solo me dedico al sóftbol"

Estefanía Gómez (17 años) llega del norte y es la que más distancia tiene para llegar a ver a su familia. La tucumana expresó: "Estoy terminando la Secundaria. Yo estoy desde 2015 en Paraná y la verdad que la llevo bien. Yo vivo en casa de familia no como las chicas que viven en departamento. La paso bien y tengo mucha contención. Se extraña mucho Tucumán, pero trato de estar contactada con ellos por teléfono o las redes sociales".

Juliana Martínez es de Querumá, un pueblito de Buenos Aires que limita con La Pampa. Ella, con 21 años, también contó su historia. "Yo vine hace un año y actualmente estoy viviendo con Melina y Pamela, pero estoy a punto de mudarme. Acá se encuentra el mejor nivel del sóftbol en Argentina y hasta te puedo decir que el mejor nivel mundial en hombres. Si querés progresar tenés que venir acá y por eso estamos todas acá. Era un sueño que tenía pendiente ya que siempre quería venir, peor no podía. Ahora estoy acá, estudio y la verdad que me encanta. Tengo amigos y estoy contenta".

La última protagonista tiene su hogar al alcance de la mano, pero de todo modos escogió radicarse en Paraná. "Yo me llamo Candela Figueroa, tengo 18 años y soy de un pueblo que se llama Villa Clara acá en Entre Ríos. Yo estoy en Paraná hace dos años y me vine en el último año de la Secundaria. Vine solo a jugar al sóftbol. El año pasado entrené todo el año y jugué el Sudamericano. Este año tengo en mente hacer una carrera terciaria. Me gusta Paraná y me gusta estar más acá que en mi casa".

LAS CITADAS

Las jugadoras convocadas para esta concentración que arranca hoy son: Candelaria Acuña, Mariana Andrián, Sofía Bollea, Agustina Bonetti, Alba Cámara, Juliana Capdevila, Gabriela Chaparro, Pamela Clark, Stefanía Dalinger, Malena Escalante, Dolores Fernández, Candela Figueroa, Magalí Frezzotti, Aldana Gómez, Estefanía Gómez, Sofía Grimaz, Mercedes Grimolizzi, Natalia Jiménez, Juliana Martínez, Melina Miliozzi, Nadia Pavser, Pamela Reynoso, Clarisa Solé, Tamara Togni, Carla Villalva, más las jugadoras invitadas Florencia Cardoso y Lucía Solé.

CON PSICÓLOGO

El equipo que orienta Cristián Lacout tiene psicólogo deportivo. En este sentido el DT contó: "Es un desafío muy importante desde lo mental. Lo está llevando adelante más que nada el psicólogo deportivo (es Adriel Levy), donde en la última concentración de diciembre hicieron una jornada de trabajo conjunto con él, y por lo que me ha comentado fue muy productivo y la idea es continuar con ese mismo esquema de trabajo".