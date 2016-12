"Deben darse cuenta de lo que peleamos"

La premisa de Atlético Paraná era finalizar el año fuera de los puestos de descenso. Este objetivo no pudo llevarlo a cabo. De hecho retrocedió un escalón en la tabla de los promedios en el último capítulo de 2016. El Decano cometió errores que lo llevó a pagar un precio muy elevado. Encendió la alarma en barrio San Martín. El giro deberá ser sustancial cuando la Primera B Nacional se reanude. El primer cambio deberá estar en la cabeza. La concentración jugará un rol protagónico. Determinará la suerte del Gato.





"Hemos jugado partidos muy buenos durante el torneo, pero hemos perdido por desconcentraciones y errores infantiles", se reprochó Darío Ortiz, el entrenador del Rojiblanco, en diálogo telefónico con Ovación desde La Plata. "Boca Unidos no nos había generado situaciones de riesgo, y en cambio nos hace un gol de un tiro libre porque se abrió la barrera. Ahí no pasa ni por la táctica ni la estrategia ni por el estado físico", remarcó.





El mendocino indicó que el equipo había mejorado en esta faceta, pero que en Corrientes cometió fallas que había exhibido en el pasado. "Le hemos jugador de igual a igual a todos. Hemos superado a muchos rivales, pero no quedó reflejado en el marcador. Habíamos mejorado la falta de concentración, No nos convirtieron en varios encuentros. Nos habíamos acercado al lote de los equipos que están peleando por la permanencia. Pero son cuestiones que tenemos que evitar. Es el plus de atención que se necesita en esta situación", añadió el Indio.





"Cuando se pelea el descenso hay que estar concentrado 95 minutos, porque de esta manera se pueden ganar y perder partidos", subrayó el DT. "Ante Almagro no jugamos bien, pero la situación que tuvimos la metimos y no nos llegaron a nuestro arco. En cambio con San Martín de Tucumán perdimos por una desconcentración en una pelota parada. Con Juventud Unida de Gualeguaychú teníamos controlado el partido, pero no pudimos aguantar la diferencia. Lo mismo nos pasó con Brown de Adrogué, donde lo perdimos nosotros. Esos errores nos llevaron a perder varios puntos. Se tienen que dar cuenta de lo que estamos peleando y estamos jugando, porque no es lo mismo pelear por el primer puesto que por la permanencia", aseveró.





Sobra esperanza. Ortiz sacó la calculadora y acotó cuáles son los números que deberán alcanzar para conservar la plaza. También dejó en claro que confía ciegamente en conquistar ese campeonato que están peleando. "Queremos terminar la primera rueda con 26, 27 puntos y a los 56 al final del torneo. De esa manera obligamos a los equipos que dividen por tres torneos 66 puntos. Tenemos que sacar 38 puntos más de los 75 que quedan. Estoy muy convencido de lo que quiero, lo que proponemos y estoy seguro de que nos vamos a salvar. Ese convencimiento tienen que tenerlo los jugadores. Ojalá podamos sumar dos jugadores de jerarquía que nos den la cuota de gol que nos falta", aspiró.





Determinante. Los jugadores comenzaron a disfrutar su período de vacaciones. El descanso será determinante para renovar fuerzas. "Necesitan descansar la cabeza. En el torneo pasado se salvaron del descenso en la penúltima fecha y vienen con esa carga. Le dije que vayan a descansar. Les di trabajo para la segunda semana porque no vamos a tener mucho tiempo para trabajar, ya que el 28 de enero tenemos el primer partido".









***

Al quirófano









Quiroga se rompió los meniscos. Ayer se confirmó que Facundo Quiroga se rompió el menisco de la rodilla derecha en la derrota de Atlético Paraná ante Boca Unidos. El defensor será intervenido quirúrgicamente entre mañana y pasado. Su recuperación le demandará tres semanas de rehabilitación.