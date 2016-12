"Debemos trasladar a la red lo que generamos"

Matìas Larrule/Ovaciòn

Más allá de que Atlético Paraná registra tres jornadas sin victorias, mostró signos positivos dentro del campo de juego. Ante All Boys y ante Ferro dominó la primera etapa. Generó situaciones de riesgo. No las llegó a capitalizar. Por eso terminó sufriendo en el complemento. De todos modos le alcanzó para sumar dos puntos en esas dos jornadas. No fue suficiente para salir de zona de descenso, pero si le permitió sumar.

"Sería un mentiroso si digo que no me preocupa la falta de gol", disparó el DT del Decano, Darío Ortiz, en diálogo con Ovación. "Tenemos que trasladar en la red todo lo que generamos. Creamos jugadas bien hilvanadas en la que llegamos debajo del arco, pero no podemos convertir", se lamentó el Indio.

El mendocino indicó que esto no debe generarle mayor ansiedad a los jugadores. Sobre todo cuando el equipo está peleando por conservar la plaza en la divisional. "El torneo va a ser duro hasta el final. Ninguno de los 10 equipos que estamos peleando es menos que el resto. Nuestra pelea va a estar ahí hasta el final y debemos afrontarlo con convicción. Contra Ferro vi un equipo que se está acostumbrado a pelear por la permanencia. Los últimos dos partidos fueron muy duros y antes lo perdíamos. Esta vez gracias a Dios no se perdió", valoró.

En este proceso el plantel entendió que el objetivo es diferente al que asumía en anteriores ocasiones y en los distintos torneos que disputó. La premisa no es pelear por un salto de categoría, sino por mantener su lugar en la divisional.

"Es un plantel que estaba acostumbrado a jugar por otros objetivos y no es lo mismo pelear el título que pelear la permanencia. Es otra la ansiedad, otras las presiones. Me ha tocado pelearlo como jugador y como entrenador. Este es un grupo que va a pelear por la permanencia, palmo a palmo valorando cada punto. Después del partido con Ferro me fui muy identificado por lo que dejaron los jugadores. Tenemos nuestras armas y nos respetan. La cuenta pendiente es meter goles", insistió.

Ortiz entiende que debe inflar la red, aunque sea una ver por encuentro, para reforzar la confianza. "Nos hemos comprometidos en estas últimas fechas a sumar, si se puede de a tres es sumar. Lo necesitamos y cada vez que anotamos un tanto después jugamos mejor. Aparte el gol te da tranquilidad, te da confianza y eso es muy bueno".





Por último, el Indio indicó que la anemia en la red no es obra del azar. "Creo más en la efectividad. Y no es solamente responsabilidad de los delanteros. Con Ferro variamos mucho de lo táctico porque la Chancha (por Gonzalo Cozozni) iba cerca del nueve a presionar alto. Tenemos que tratar de convertir, la convicción está", concluyó.