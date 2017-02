"De no hacerlo sería romperles el corazón"

El rugby barrial existe. En el humilde barrio Giachino de Paraná César Jamardo y Silvana Almada llevan adelante la magnífica tarea de enseñar y contener y, aunque no están obligados, lo hacen ante la falta de respuestas políticas.





Allí, en un reducto simple, los niños desarrollan destrezas rugbísticas y dejan de lado los problemas cotidianos que les toca atravesar.





Ovación se dio ayer una vuelta por el entrenamiento y conoció una parte de esta conmovedora historia.





"Lo llamamos rugby barrial o rugby inclusivo. La idea es generar, a través del rugby, una herramienta social para generar otro tipos de abordajes a situaciones complejas como pueden ser el embarazo infantil, la drogadicción o la violencia. Todo aquello que vulnere los derechos de las criaturas y principalmente de las nenas", contó Jamardo en plena tarea de desmalezamiento de la canchita donde se mueven las nenas y algunos nenes.





Jamardo no está solo en esta aventura. Lo acompaña Silvana Almada. Ella jugó al rugby en Capibá y fue una de las responsables de llevar esta iniciativa al barrio. "César fue mi entrenador cuando se inició el rugby femenino. Yo a este proyecto lo armo en el barrio con las nenas de mi barrio por lo que te dio César, embarazo infantil, drogas y demás. Entonces lo inició, invito a las nenas y cada vez son más. Ellas tienen ganas de hacerlo porque vienen todas. Y lo bueno de convocarlo a César es por su conocimiento que tiene en el rugby. Le pedí una mano y el siempre se mostró dispuesto así que lo estamos haciendo desde le año pasado. Entrenamos los lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 o 20.30 y manejamos chicos de 6 a 14 años".





El sueño está en marcha. La contención y el aprendizaje van dando sus frutos. Pero ellos quieren más. "En lo inmediato queremos ir en contra de ese preconcepto que dice que la situación social te invita a soñar. Nos pusimos un desafío con las nenas y con el apoyo de las familias de poder asistir al Sudamericano de rugby femenino que se juega el 18 y 19 en Carlos Paz. Es una muy buena instancia y lo lindo de esto es que mediante el rugby no pudimos contactar con Beatriz Futuro, la capitana del seleccionado de Brasil y referente de la Federación Brasilera de Rugby en todo lo que es programas sociales en favelas. Ella mediante videos siempre las alienta a las chicas a seguir y va a estar en Carlos Paz así que las dos partes están ansiosas por conocerse personalmente".





"Hasta el momento no tenemos el colectivo, que es lo más importante. Las nenas van con el hospedaje pago y con la comida completa pero nos falta la movilidad. Ya iniciamos los trámites y entregamos notas, fuimos a hablar con políticos, pero respuestas no tenemos, esa es la realidad. La respuesta que nos dan es no tenemos colectivos y la verdad que esto para las nenas es un sueño porque son de barrio. Es muy importante que lo hagan y de no hacerlo sería romperles el corazón. Ellas esperan este viaje".





