De no creer: una mujer asegura que se alimenta con arena hace 60 años

Una abuela de Varanasi, India, asegura que se alimenta de arena hace 63 años y dice que esa dieta ha sido la clave para su buena salud. Según el Daily Mail, Kusma Vati es tan adicta a comer arena que pasa horas en busca de este particular "alimento". Incluso, si no tiene suerte, es capaz de mordisquear las paredes de su propia casa.

Su extraño gusto por la arena ha sorprendido a todos en su ciudad, pero ella afirma que esa esa la razón por la que nunca se enfermó. "Llevo casi 63 años comiendo arena y grava, me encanta y no creo que tenga efectos dañinos para mi salud. No he sufrido ningún problema en el estómago, y mi boca y mis dientes están absolutamente bien", explica la mujer que trabaja en el campo y está cerca de cumplir ochenta años.





La abuela cuenta que ingiere casi dos kilos diarios de arena y que jamás vio a un médico por su particular alimentación. "Empecé a comer arena a los 15 años y en ese momento tuve un poco de dolor de estómago, pero luego me sentí bien y ahora es algo normal para mí".





Según Kusma, los minerales en la arena le dan la energía para trabajar en el campo. Sus nietos le piden que abandone el peculiar hábito, pero a ella parece no importarle: "mis nietos insisten que vaya a un médico para que supere esta adicción, pero yo no veo como algo necesario".



Fuente: Telefe Noticias