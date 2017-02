De Cerrito a Taiwán: La modelo Natalia Falconier deslumbró a uno de los cuatro Tigres Asiáticos

De la mano de la cerritense Natalia Falconier, Argentina debutó en el concurso internacional de belleza Queen of Brilliancy International 2017, competencia que se realizó en Taipéi, la capital de Taiwán (República de China). Desde el 13 y hasta hoy la entrerriana vivió una experiencia inolvidable. En diálogo con UNO contó detalles de su estadía en una de las ciudades más ricas del mundo. La entrerriana quedó en la final entre las tres mejores y obtuvo el Premio a la Mejor Compañera.

Natalia nació en Zárate y a los 5 años se radicó en Cerrito, a pocos kilómetros de Paraná. Es que su familia es oriunda de la ciudad de Paraná Campaña y si bien en su momento por cuestiones laborales se trasladaron a Buenos Aires, regresaron para estar más cerca de sus afectos.

Es así que la joven de 25 años cursó sus estudios primarios en el instituto D-200 María Ward y secundarios en el Colegio Nacional de Cerrito. Luego se instaló en la capital entrerriana para cursar la licenciatura en Ciencias de la Educación, que se dicta en la facultad dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sólo le queda una materia para recibirse.

"Una vez en Paraná y por contactos fui participando en desfiles y campañas publicitarias. Aunque siempre disfrute los desfiles, la prioridad era mi carrera universitaria", contó Natalia.

Participó como representante de Entre Ríos en certámenes organizados en Rosario (Santa Fe) y Corrientes, de actividades organizadas por una productora correntina y como coach en una elección de belleza de la que participaban jóvenes de países latinoamericanos y europeos.

A inicios de 2017 fue invitada por la productora Backclover para concursar como Miss Argentina y viajar a Taiwán. "Tuve muy poco tiempo para organizarme. Para mí es un gran desafío estar acá hoy, no solo para mostrar una imagen física, sino para llevar la cultura de mi país a este lugar tan lejano", indicó.





Una experiencia inolvidable

Según lo manifestado en la página oficial del certamen, se evaluó no sólo la belleza facial y la figura corporal de las concursantes sino también se buscó una representante con "personalidad agradable y buen carácter moral".

La ganadora del Queen of Brilliancy International 2017 tiene el reconocimiento internacional por parte del prestigioso concurso y un beneficio económico por obtener la preciada corona. Además, permanecerá en Taiwan durante días más finalizado el certamen para cumplir con conferencias de prensa y campañas gráficas con todos los gastos cubiertos por la organización.

La agenda de las participantes fue, durante la estadía, bastante apretada. Estuvieron dos días en cada ciudad de Taiwán. Se levantaban comúnmente a las 6 de la mañana y regresaban al hotel a las 23. La gran final es mañana, 27 de febrero, mientras tanto realizaron desfiles, entrevistas, compitieron en talentos y con distintos trajes, incluido el de prendas típicas de cada país y Natalia desfiló con un vestido de tanguera, que fue realizado por el instituto Premoda de Paraná.

La cerritense es la primera argentina en el Queen of Brilliancy International. Desde el 13 de febrero, día de su llegada a Tapéi, convivió con participantes de Chile, Venezuela, Sudáfrica, Congo, Brasil, Filipinas y Cuba, entre otros lugares del mundo.

"Tengo muy buena relación con todas las chicas, pero me cuesta un poco con las que no hablan ni castellano ni inglés. Tenemos que recurrir a señas y códigos para entendernos", dijo divertida la representante argentina.

También comentó que la atención de los organizadores fue muy buena. "Todas las actividades se encontraban previamente pautadas y debían ser cumplidas en tiempo y forma. Tenemos una diferencia de 11 horas con Argentina y las costumbres y la alimentación varían mucho", dijo y recordó que, por ejemplo, la base de la alimentación allá es el arroz y el pescado, y la mayoría de los alimentos se consumen fritos.

"Apostar a los sueños"

Natalia contó a UNO que una vez terminado el concurso regresará a la capital entrerriana. La menor de tres hermanos, destacó el apoyo de su familia en este sueño hecho realidad. "Hace un mes y medio perdí a mi papá. Fue un golpe duro, pero tengo la certeza que espiritualmente está conmigo, hoy, aquí en Taiwán".

"Seguiré mostrando mi país y aprendiendo mucho de la vida y la cultura de otros. Todos los sueños se cumplen, sólo hay que apostar a ellos y analizar cuál es el mejor camino hacia ellos", sostuvo.

Finalmente agradeció a todas las marcas e instituciones que la acompañaron en el viaje, entre ellas Bangladesh, Rosario Bessa, Luciana García, Silvana Jacob, Guadalupe Retemar, Mariana Ardissono, Better, Cosmetología Inteligente, la municipalidad de Cerrito e Instituto Premoda.





La isla Taiwán

La isla de Taiwán, también conocida en el pasado como Formosa (del portugués Ilha Formosa, "Isla Hermosa"), de unos 36.000 kilómetros cuadrados, se encuentra frente a las costas de la provincia china de Fujian, separada de ésta por el estrecho de Taiwán. Al norte se encuentra el mar de la China Oriental y al sur el mar de la China Meridional, mientras que la costa oriental de la isla es tá bañada por el océano Pacífico y el archipiélago de islas Ryūkyū de Japón.

Desde 1945, la isla y otras cercanas han estado bajo el régimen político de la República de China, el estado que gobernaba toda China hasta el final de la guerra civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista de China, cuando este último se hizo con el poder en la China continental.

Desde entonces, el antiguo régimen chino se mantuvo en la isla de Taiwán, dando lugar a una compleja situación jurídica y diplomática, aunque en la práctica es un Estado independiente parcialmente reconocido como República de China o Taiwán





Taipéi, su capital

Taipéi es la capital de Taiwán (República de China) y se ubica en el norte de la isla de Taiwán (el nombre oficial del país es República de China, pero se le conoce comúnmente como Taiwán, y es un estado independiente parcialmente reconocido).

Los idiomas oficiales son Chino mandarín estándar (idioma oficial) y Hokkien Taiwanés.

Taipéi es el centro político y económico de Taiwán, y una de las ciudades más ricas del mundo. La ciudad en sí no supera los 3 millones de habitantes, pero su área metropolitana formada junto con el puerto de Keelung y New Taipei supera los 8 millones. Aunque la isla de Taiwán fue habitada durante siglos por numerosas tribus aborígenes y la presencia europea (holandesa y española) empezó en la isla en el siglo XVII, la historia de Taipéi no empieza formalmente sino hasta el siglo XVIII, cuando comienza la migración desde la China continental. Esta migración hizo que hoy Taiwán sea un país de etnia mayoritariamente han (la mayoritaria de China).

En 1895 China cede Taiwán al Imperio Japonés, y este hace de Taipéi la capital del gobierno colonial, denominándola Taihoku. El período japonés, aunque represivo, está marcado por la modernización de la ciudad. En 1949 la Guerra Civil China se salda con la derrota del Partido Nacionalista Chino (Kuomintang), el cual –liderado por Chiang Kai-shek– se refugia en Taiwán y nombra a Taipéi como capital provisional de la República de China. Aunque Taiwán es protegido por los Estados Unidos, durante las siguientes décadas la República de China del Kuomintang, pierde reconocimiento mundial en favor de la República Popular China.

Taiwán se ha convertido en un estado independiente de facto. El país empieza un gran desarrollo en las décadas de los años 1960 y 1970, que lo convierte en uno de los "Tigres Asiáticos" y una de las economías más dinámicas del mundo. Esto ha hecho de Taipéi hoy en día uno de los centros industriales y de alta tecnología más importantes del planeta; y una de las ciudades con el más moderno y completo sistema de transporte.