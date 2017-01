David Bowie supo que su cáncer era terminal tres meses antes de morir

"Lazarus" adquirió, por ende, un significado distinto. En la letra conviven metáforas que lidian inevitablemente con su condición de enfermo terminal. "Mira aquí, estoy en el cielo. Tengo cicatrices que no se pueden ver", es el comienzo de la canción, que además incluye estrofas con sentido de liberación: "Este camino o ninguno. Sabes, voy a ser libre".









David Bowie - Lazarus









La película fue dirigida por Francis Whately, el mismo director que realizó "David Bowie: Five Years" en 2013. En este caso hará foco en sus dos últimos trabajos, "The Next Day" y "Blackstar", con la promesa de enseñar un perfil desconocido del legendario compositor londinense, además de entrevistas de alto contenido simbólico y sonidos inéditos de la grabación de "Lazarus". Bowie, el mismo que vendió más de 136 millones de discos en todo el mundo, la quintaescencia del arte, hubiese cumplido en apenas tres días 70 años. Hace solo un año, después de haber cerrado su obra y legado con su último material discográfico, estaba esperando su final.