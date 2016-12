Cuatros días sufriendo un corte de agua

"El inconveniente no se debe a un caño roto, sino que supuestamente se generó por una burbuja de aire ocasionada por un alto consumo de agua en ese lugar o por un corte eléctrico en una de la bombas elevadoras que llevan el agua en esa zona, que es un lugar alto. Este corte eléctrico quizás se originó por el mal tiempo que hubo en Paraná. No encontramos otra razón. Por lo que dicen los técnicos en horas de la noche se va a regularizar", indicó el funcionario, quien comentó que el problema es en esa manzana en particular, ya que en las inmediaciones de la zona hubo mucha presión de agua corriente.

En tanto, los vecinos afectados se quejaron porque al llamar a la línea telefónica 147 SAV –Sistema de Atención al Vecino de Paraná– los derivaron para que reclaman directamente en Obras Sanitarias de la Municipalidad, pero jamás fueron atendidos al intentar comunicarse con los números de referencia: el 0343-4247813, al que teóricamente se puede llamar durante las 24 horas de lunes a lunes o al 0-800-888- 6768, de 8 a 20. Uno de los damnificados, se lamentó porque sufrieron desde el martes la falta de agua y los operarios municipales recién fueron el viernes a ver cuál es el problema.

El director del Centro de Integraciones de los Servicios Públicos de la Municipalidad, Roberto Sabbioni, señaló a UNO que el organismo encargado de la reparación estuvo trabajando hasta las 14 y luego regresó por la noche para continuar con los trabajos para poder restablecer el servicio. No obstante aclaró que si no lograban arreglarlo, iban a proseguir los trabajos este lunes.