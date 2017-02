Cuando Perón le pateó el tablero al fútbol negocio

En 1948, los futbolistas argentinos estallaron en reclamo de mejores salarios. Es que a la mayor parte del negocio se la quedaban los clubes. En consecuencia Futbolistas Agremiados Argentinos planteó la huelga y nada menos que durante la presidencia de Juan Perón. La entidad sindical decidió detener el campeonato a falta de cinco jornadas como protesta por pagos atrasados a los jugadores. Además pedía la mejora de las condiciones en los contratos.

La cara visible de la reivindicación gremial fue la estrella de River Plate Alfredo di Stéfano. "No era un asunto que le afectara de manera particular ya que su salario estaba muy por encima de la media. Convencido de que era un esfuerzo justo y encaminado a un fútbol en el que el futbolista fuera el dueño de su deporte, no dudó en liderar la protesta", describe el sitio pumpingironmag.org que da profusos detalles de aquel conflicto, el primero de corte gremial en el gobierno peronista.