Cruces de versiones ante casos de gastroenterocolitis en Colón

Una situación genera verdadera preocupación por estos días en dos ciudades turísticas por excelencia de la costa del río Uruguay. Tanto en San José como en Colón se incrementaron las consultas en las guardias médicas de personas -sobre todo niños- que presentaron vómitos, fiebre y diarrea.

La situación no solo generó el colapso de demanda en el primer nivel de atención sanitaria, sino que encendió la alarma porque la mayoría de los afectados dijeron haberse bañado en las aguas del Río de los Pájaros. "Los hospitales están colapsados, tanto el de San José como el de Colón. Para ser más gráfica, el domingo atendimos 95 chicos, de los cuales 90 tenían gastroenterocolitis", confirmó la pediatra Nancy Martínez, que atiende en ambos nosocomios.

La médica atribuyó estos casos a la contaminación del río, algo que ya había sido alertado a los municipios por parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay. "Son los menos los casos por comida contaminada. El inóculo es tan grande que con pocas gotas de agua contaminada los cuadros de gastroenterocolitis que estamos viendo son graves", advirtió a Canal 5 de San José.





Contundente informe de la CARU

La Comisión Administradora del Río Uruguay, en su último informe de análisis microbiológicos en las playas del río Uruguay revela el alto nivel de contaminación en las playas colonenses con coliformes fecales, enterococos y coli. Por ejemplo, el estudio destaca que en el caso de las coliformes fecales "no deberán exceder una medida logarítmica de 200 UFC/100 ml ni superar los 500 UFC/100".

La CARU detectó el 10 de enero en el balneario Inkier de Colón coliformes fecales de 1.800 UFC/100 ml, un valor muy por encima de lo recomendado. "No hacemos cultivo de material fecal para estos casos agudos porque sería imposible, pero sí son estas las bacterias que provocan los cuadros de gastroenterocolitis y deshidratación por consecuencia", apuntó la doctora.

Sobre los recaudos que deben tomar los padres respecto de la recreación en el río respondió: "Lo más importante es que los chicos no tomen agua, lo que pasa es que en los más chiquitos es difícil poder controlarlo. Otra de las recomendaciones que doy, porque esto es por contacto fecal-oral, entonces si les queda en las manos y luego se ingiere alimentos, pido que al salir del río les sequen las manos y les pongan alcohol en gel".





Desmentida

La directora del hospital de Colón San Benjamín, Claudia Sánchez, salió a desmentir las cifras brindadas por la pediatra Nancy Martínez. "Desde el jueves pasado atendimos 100 consultas diarias, de las cuales el 40% corresponde a casos de gastroenterocolitis. En 2015 tuvimos 180 consultas diarias, en su mayoría pediátricas. Las causas de la gastroenterocolitis pueden ser otras", sentenció.

Acerca de la contaminación de las aguas sobre la costa del río, la directiva dijo a UNO: "No me consta. No hemos recibido informes de la CARU".





