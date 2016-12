Cronograma de recolección para el fin de semana largo, en Paraná

El Centro Integrador de Servicios Ciudadanos dio a conocer el esquema de recolección programado para los próximos cuatro días. Se recomienda a los vecinos no sacar los residuos en momentos indebidos

Por el fin de semana largo, en conmemoración de la Festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María (jueves 8), y feriado puente (viernes 9), el Municipio dió a conocer el cronograma de recolección de residuos domiciliarios. Por el fin de semana largo, en conmemoración de la Festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María (jueves 8), y feriado puente (viernes 9), el Municipio dió a conocer el cronograma de recolección de residuos domiciliarios.



En tal sentido, este jueves no habrá recolección, restableciéndose el servicio el día viernes por la noche.

El sábado, la recolección se llevará a cabo en los turnos matutino y vespertino, y el servicio se normalizará el domingo por la noche.





Finalmente, se recomienda a los vecinos no sacar los residuos fuera de los días establecidos, con el objetivo de que los contenedores no se llenen rápidamente y la basura no se disperse en la vía pública.



Esquema

Jueves 08/12: Sin recolección

Viernes 09/12: Recolección en horario Nocturno

Sábado 10/12: Recolección en horario Matutino y Vespertino

Domingo 11/12: Recolección en horario Nocturno