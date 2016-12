Critics Choice Awards: Conoce quiénes se llevaron el premio

En la edición número 22 de los Critics Choice Awards, que se celebraron en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, la película La La Land,protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, resultó ser la máxima galardonada.



De 12 nominaciones, la cinta del director Damien Chazelle obtuvo ocho galardones: Mejor Película, Director, Guión Original, Fotografía, Diseño de Producción, Edición, Banda Sonora y Canción (por "City of Stars").



"Es una película sobre amor más que ninguna otra cosa, así que debo agradecerle a Olivia Hamilton, el amor de mi vida. Quiero agradecerle a la increíble gente con la que hice esta película, a todo el equipo de actores, cantantes, bailarines, a todo nuestro equipo. Se me ocurre que muchos de los que estamos aquí crecimos en Los Ángeles o venimos por un sueño, y quería que la película fuera sobre estos soñadores, así que le quiero dedicar esto a todos los soñadores en todo el mundo", declaró Chazelle tras recibir el premio como director.



La ceremonia estuvo a cargo del comediante T.J. Miller, quien evitó hablar sobre el arresto que sufrió la madrugada del viernes por abofetear al conductor de Uber que lo trasladaba tras una acalorada discusión sobre el presidente electo Donald Trump. Durante su participación, sólo se concretó en bromear al decir que las elecciones de Estados Unidos fueron manipulados por el gobierno ruso de Vladimir Putin.





Los premios que entrega la Asociación de Periodistas y Críticos Estadounidenses reconocieron a Ryan Reynolds como Artista del Año,además de Mejor Actor de Comedia por su actuación en Deadpool. Al subir al escenario, el actor dedicó su reconocimiento a los enfermos de cáncer.

"Debo empezar dándole las gracias a todo el equipo de Deadpool. Fue una odisea de 11 años y el personaje tenía cáncer, eso tocó a mucha gente, gente con hijos. Quiero dedicarle este honor a la Fundación Make A Wish y a la Fundación de Chicos Enfermos de Toronto, organizaciones increíbles que hacen tanto por chicos necesitados", expresó.



Viola Davis también fue reconocida con el honor por su apoyo a las mujeres a través de la campaña #SeeHer y como Mejor Actriz de Reparto por su papel en Fences.

Mientras que Casey Affleck y Natalie Portman se llevaron el premio al Mejor Actor y Actriz por su interpretación en Manchester by the Sea y Jackierespectivamente, mientras que Meryl Streep recibió el trofeo como Mejor Actriz de Comedia tras darle vida a la excéntrica soprano en la cinta homónima Florence Foster Jenkins. Por otro lado, Mejor Película en Lengua Extranjera fue para Elle, dirigida por Paul Verhoeven.



En cuanto a la serie Game of Thrones, se coronó como la Mejor Serie Dramática; el Mejor Actor de Drama de una serie fue para Bob Odenkirk porBetter Call Saul y la Mejor Actriz de Drama de una serie fue para Evan Rachel Wood por Westworld.





