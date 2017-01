Cristina responsabilizó a Macri por las declaraciones de Gómez Centurión

Los dichos de Juan José Gómez Centurión sobre la cantidad de desaparecidos en la última dictadura no solo desataron las críticas de los organismos de derechos humanos , dirigentes de la oposición y gremialistas, sino también de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner , quien responsabilizó a Mauricio Macri . "No es Gómez Centurión. Es Macri", dijo en Twitter.