Cristina pidió apoyar la marcha de la CGT el 7

La expresidenta Cristina Fernández viuda de Kirchner pidió a los militantes kirchneristas que no caigan "en la trampa" y no se manifiesten el martes 7 de marzo en los tribunales de Comodoro Py, cuando preste declaración indagatoria ante el juez Claudio Bonadio por la causa Los Sauces, y les propuso que se sumen a la marcha de la CGT porque "la gente no llega a fin de mes".