Cristina Kirchner se entrevistó con Lula y luego verá a Dilma Rousseff

También participaron del encuentro las diputadas nacionales Diana Conti, Cristina Alvarez Rodríguez, Juliana Di Tullio y Teresita García y los intendentes Ariel Sujarchuk (Escobar) y Verónica Magario (La Matanza).



Durante la entrevista, la ex presidenta argentina le entregó a Lula Da Silva una foto de la dirigente social Milagro Sala y le refirió la situación judicial de la líder de la organización Tupac Amaru, quien está detenida en Jujuy desde enero de este año, acusada de diversos delitos.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue recibida, en San Pablo, por el también ex mandatario de Brasil Luis Lula da Silva, con quien analizó la situación política de ambos países y de la región, según informó el Instituto Lula, donde se realizó el encuentro.Ambos ex presidentes dialogaron por espacio de una hora y media en el Instituto que lleva el nombre del líder del Partido de los Trabajadores (PT), ubicado en el barrio paulista de Ipiranga.