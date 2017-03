En sus ojos están reflejadas las secuelas de la cobarde e injustificada agresión padecida en el entretiempo del partido entre Atlético Neuquén y Sportivo Urquiza. Como todos los que estuvieron en el reducto del club del sur de la capital entrerriana no logra salir de su asombro. No guarda rencores, acepta las disculpas de su agresor, pero exigiendo que: "Se haga cargo de lo que hizo". Pablo Comas habló con Ovación y lamentó la situación que le tocó vivir: "Creo que nadie está feliz con lo que sucedió", afirmó el entrenador del elenco Aurirrojo.





Hay condimentos extras que hacen al fútbol y que son parte del decorado de una confrontación pero que jamás pueden derivar y menos justificar que las acciones dejen de transitar por los carriles normales: "Uno nunca espera este tipo de situaciones violentas dentro del fútbol. En un partido siempre hay chicanas de un lado y de otro entre los técnicos, los jugadores dentro de la cancha. Es de acuerdo a como cada uno vive un partido. Se pueden decir un montón de cosas pero los que sabemos interpretarlas somos conscientes de que terminan dentro de la cancha", afirmó el DT. "Lo que pasó ayer nos sorprendió a todos. No creo que nadie esté feliz, ni de Atlético Neuquén, ni de Sportivo Urquiza, con lo que sucedió en el entretiempo. Hay quienes generalizan cuando se habla mal de Sportivo, pero particularmente conozco muy buena gente de ese club. Creo que, sobre todo en las redes sociales, se dicen cosas que no corresponden, que están fuera de lugar. Hay que bajar un poco los decibeles ahora que estamos todos más tranquilos. Lo sucedido es lamentable y repudiable desde todo punto de vista. Ahora ya está todo en mano de la justicia después de la haber efectuado la denuncia correspondiente. Espero que de ahora en más se pueda hablar de fútbol", aseguró.





En el periodo inicial hubo un intercambio de diálogo casi permanente entre los bancos de suplentes del Pingüi y la V Azulada: "Jamás uno piensa que cosas como las que sucedieron pueden suceder. Menos aún proviniendo de una persona que en principio cumple funciones de fotógrafo dentro de la cancha. Todos podemos tener actitudes que debemos corregir. Lo que se habla dentro de la cancha debe quedar ahí. Desde que soy técnico hubo varios partidos con Sportivo; se viven con mucha intensidad, pero terminan con el pitazo final del árbitro. La persona que me atacó lo hizo de manera sorpresiva y desaprensiva; jamás esperé el golpe. Yo me iba al vestuario de manera pacífica. Impensada la agresión más aun cuando gente de Sportivo como Roque Vallejo, Antonio Todoro y Gustavo Romero intentaban separar para que todo se calmara. A partir del golpe que recibo todo se desvirtúa más porque el accionar de la policía debió ser otro, porque la gente de Neuquén se metió para contener", detalló.





Comas confesó desconocer a quién lo golpeó en el rostro: "La verdad no se quien es, nunca antes lo vi. Después de lo que pasó, me comentaron que trabaja en una unidad municipal, que se dedica a sacar fotos. Pero no me importa lo que haga de su vida. Lo que si me da bronca es que arruinó un espectáculo deportivo. El quiere justificar de cualquier manera lo que hizo, pero en realidad es injustificable. En el fútbol hay que mantener la cabeza fría y se sabe que el que se calienta pierde. Con Gustavo –Romero– hemos tenido cruces verbales, pero sabemos como se juega esto. Fui el primero que me solidaricé con él cuando lo agredieron en cancha de Palermo. Se ve que este muchacho que me golpeó no entiende algunas cosas del fútbol", aseguró.





Ayer en Radio La Voz, Pablito intercambió un diálogo con su agresor: "Entiendo que esté arrepentido, pero si todo fuera así entonces cada uno hace lo que quiera y después pide disculpas. Mientras él estaba en su casa o en su trabajo, yo tenía que estar en la clínica. La disculpas se aceptan pero deberá hacerse cargo del daño que hijo. Debió pensar un poco y ser más responsable. Seguro nos cruzamos en una mediación".













***

El aspecto futbolístico





El triunfo por 2 a 0 logrado ante Sportivo Urquiza deja a Atlético Neuquén en inmejorables condiciones para avanzar a la segunda fase del Federal C: "Por suerte nos recuperamos rápido de la derrota con Palermo e hicimos un gran primer tiempo con Sportivo. Supimos taparle a los volantes externos que son los que pueden desequilibrar. En el segundo tiempo, Sportivo por la expulsión de Blanco se desordenó un poco, igual por momentos se nos vino. Igual creo que lo contuvimos, salimos bien de contra y de no ser por la actuación de Roque Vallejo la diferencia pudo ser superior", comentó Pablo Comas.

De las expectativas con su equipo en el certamen nacional, sostuvo: "Lo primero es tratar de lograr la clasificación y después ir superando cada fase. Sabemos que es difícil y hay buenos equipos".