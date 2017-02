Cora dijo que González "se burla de la militancia"

UNO por el edil radical, quien "La falta de respeto con la que se dirige a jóvenes de la comunidad paranaense que debería representar el concejal Carlos González, presidente de la bancada de Cambiemos, no nos sorprende", así comenzó la concejal Stefanía Cora su respuesta a las declaraciones efectuadas apor el edil radical, quien había asegurado que en la Asamblea por el Derecho a la Cultura hay "militancia política"

González criticó al peronismo y, puntualmente a La Cámpora, la agrupación que integra Cora, diciendo que en la Asamblea hay "un grupo que cree que es un buen momento para agitar políticamente algunas cuestiones, que son sectores que pueden estar ligados a chicos de La Cámpora o a algunos otros sectores".

"A decir verdad, no es la primera vez que se muestra subestimando argumentos expuestos por jóvenes", sostuvo Cora en una publicación hecha en su cuenta de Facebook. "Si encima esos argumentos echan luz sobre la desastrosa gestión del Intendente municipal Sergio Varisco, ahí pasas de ser joven a ser un 'chico' –léase que siempre un varón, claro– donde tus argumentos e ideas no merecen ser tenidas en cuenta".

"Y ahí está el concejal, presente en un diario de nuestra ciudad, una vez más, burlándose de la militancia", arremetió.

"No me preocupan las mentiras que allí son vertidas, sólo me ocupa poner en evidencia la falta de respeto a una Asamblea plural, con representantes de las variadas expresiones artísticas de nuestra ciudad que no encuentran un canal de expresión y por el que, vale decirlo, vienen luchando y organizándose de larga data", añadió.

Sostuvo también que desde el varisquismo se busca"invisibilizar las luchas de los paranaenses" y "desprestigiar a quienes militan la cultura ".

"Se los intenta invisibilizar, desprestigiar y deslegitimar, y eso sí ofende mucho. Ofende que se subestime a quienes se organizan, luchan, proponen ideas y construyen en nuestra ciudad", agregó.

"Cuando no pueden argumentar porque no hay política pública en la ciudad, 'es la pesada herencia'; cuando eso empieza a temblequear 'bueno, decí que eran los de La Cámpora' como si alguien les dictara un libreto al que echa mano Cambiemos en distintos lugares de nuestro país", dijo Cora.

A continuación repasó acciones de la gestión municipal de Blanca Osuna: la Sala Mayo "de la que ahora hacen un uso vil y privado", el ciclo Las Manzanas del Juan L, la Feria del Libro y los ciclos de cine en el Anfiteatro.

Esta es la publicación completa: