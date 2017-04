Controversia por la cesión de terrenos de una escuela de Colón

La alerta en la comunidad educativa de Colón se encendió hace pocos días, luego de conocerse el comodato celebrado entre el Consejo General de Educación (CGE) y la Municipalidad de esa ciudad entrerriana, por el cual se cedió a la comuna una superficie de 29 hectáreas de la escuela Agrotécnica Capitán General Justo José de Urquiza, ubicada 1.500 metros al oeste de la ruta internacional 135 en dirección al puente José Gervasio Artigas. En realidad, la gestión que encabeza Mariano Rebord viene bregando desde 2013 por la cesión de esa fracción de terrenos, tal como consta en una nota que el rector Norberto Sander dirigió a la Dirección Departamental de Escuelas de Colón. En esa carta el directivo advertía sobre la importancia patrimonial y de funcionamiento de esa porción de terrenos para la escuela, ya que en el mismo se realizaban tareas didácticas y productivas. "Perder superficie para la producción es para nosotros como cerrar aulas", presagiaba el docente en aquel momento .

El intendente de la localidad, Mariano Rebord, negó algunas versiones que circularon desde la noche del viernes por redes sociales. "Se ha politizado bastante el tema", dijo para referirse un proyecto que ya genera polémica. Es que esa fracción de tierra tendrá como destino un complejo de tratamiento de residuos y el traslado de una pileta de oxidación para avanzar en una iniciativa de saneamiento cloacal, con financiación de organismos internacionales. "Necesitábamos tierras y no hay forma de conseguir tierras. Intenté hablar con los docentes de la escuela, pero no pude. Incluso hay un trasfondo político porque cuando se hizo la ruta al puente internacional, esas 20 hectáreas quedaron a 1.500 metros del casco de la escuela", subrayó Rebord.

El presidente municipal planteó que la comunidad educativa no tiene fundamentos para oponerse al emprendimiento y que el inmueble en cuestión no se ocupa para la enseñanza. "Tienen 20 hectáreas del otro lado para hacer tranquilamente lo de las vacas. Lo que pasa es que la comunidad educativa tiene que hablar con su pueblo", criticó. El hombre fuerte del PJ afirmó que la escuela fundada en 1927 presenta un estado de abandono. "Hay lugares donde se están cayendo los techos; los salones que en una época eran tipo pupilado ya no tienen techo de tener 300 alumnos pasó a una matrícula de 60 alumnos. Tengo que pensar en los futuros 70.000 habitantes de la zona y no en 60 alumnos", enfatizó.

Según Rebord, la obra de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) tendrá un importante beneficio para el departamento, incluyendo a las ciudades San José y Villa Elisa por más de 50 años. El funcionario no confirmó si la comuna hará una inmediata posesión de los terrenos, porque ello depende del trámite de los títulos de propiedad. "Lo declaramos de utilidad pública porque nos llevó a hacer un proyecto y necesitás el equivalente a tierras para poder trabajar", explicó en declaraciones a UNO.

El gremio de los docentes técnicos en la provincia tomó conocimiento en las últimas horas de la iniciativa que despoja a la Escuela Agrotécnica de Colón de una veintena de hectáreas. Su secretario general, Andrés Besel, sostuvo que el gobernador (Gustavo Bordet) y el presidente del CGE, José Luis Panozzo, "están cediendo esas hectáreas a la comuna de manera inconsulta con la comunidad educativa". La AMET facultó a sus delegados regionales para que mañana se pongan a disposición de las autoridades "para ver de que manera encontramos una solución que no sea traumática".

Para el dirigente gremial "se debería haber avisado a la escuela, padres, alumnos", porque según afirmó en esa porción de campo se realizan tareas de pedagogía con vacas. "Sería necesario ese espacio para la escuela agrotécnica. No es el aula de una escuela, pero sí hay animales donde se ve todo el proceso de vida, de nacimiento, de crianza, de vacunación. Hay una manga especial donde los chicos hacen todo ese tipo de actividades que es parte del título que reciben que es ingeniero agrónomo", advirtió. Besel afirmó que existe la posibilidad que el Municipio de Colón, como forma de compensación, ceda a la escuela tierras en otro lugar. Aclaró que la idea es determinar si las autoridades fueron informadas , y si en ese caso están de acuerdo con la propuesta.





Primera escuela de avicultura del país