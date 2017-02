Conocida actriz reveló dónde guarda su Martín Fierro

Violeta Urtizberea comentó que su perfil bajo es resultado de varios mecanismos que a veces le llevan a hacer cosas comiquísimas, como la que contó en el programa #UnaTardeCon.





"Al Martín Fierro lo tengo por allá, en el baño, porque no sé dónde ponerlo. Pero no porque lo menosprecie, al contrario. Acá en el living me parece como mucho, muy ego. Es como la gente que tiene una foto suya en medio de su casa", reveló en la sección #SiTeDigo, en la que los invitados responden qué recuerdo les dispara una palabra, frase o fecha que se vincula a su vida.





La actriz se refirió al premio que ganó como Revelación en 2008 por su trabajo en Lalola.