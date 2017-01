"Conocen más mi cara de atrás que la de adelante"

Madre de tres pequeñas nenas, Cinthia Fernández se corrió un poco de la chica sexy que mostraba todo el tiempo su infartante cuerpo. Sin embargo, la bailarina reconoció que parte de la popularidad que tiene es gracias a su famosa cola.

"No me hago la Novicia Rebelde. Se conoce más mi 'cara de atrás' que la cara de adelante. Eso está claro y no soy una santa", confesó la ahora nueva panelista de "Confrontados".