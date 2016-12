Conicet: sigue el descontento por la reducción presupuestaria

Si bien los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en Buenos Aires resolvieron levantar el viernes la toma del Polo Científico, la preocupación y el malestar persisten en muchas dependencias del país. En el acuerdo al que se llegó la semana pasada con el gobierno nacional, el Ministerio de Ciencia y Tecnología aceptó extender las becas hasta diciembre de 2017 para garantizar el ingreso de casi 500 postulantes que habían sido excluidos por el recorte presupuestario.





Sin embargo, el número de postulantes fue notoriamente superior a esta cifra: este año fueron 1.520 en todo el país, de los cuales 874 resultaron bien evaluados y recomendados por todas las comisiones. Finalmente 385 fueron los que ingresaron a la carrera de investigador, entre los cuales solamente hay dos entrerrianos que lograron acceder a esta posición para 2017.





En Diamante funciona un Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción del Conicet y Eliana Moya, una de las becarias, manifestó a UNO: "Se está en desacuerdo con lo que convinieron en Buenos Aires, sobre todo teniendo en cuenta que en muchas provincias no ingresó gente al Conicet; en Entre Ríos fueron muy pocos. Entendemos que en el año entrante se prevé volver a tratar esta medida y ver a qué acuerdo se llega, porque hay un fuerte descontento y no creo que esto quede ahí".





En tanto, un grupo de becarios entrerrianos había difundido ya a principios de noviembre una nota manifestando su inquietud ante la posibilidad de una reducción del presupuesto en la partida del Conicet, que si bien tiene un aumento nominal, queda por debajo del anterior debido a la inflación





En diversos ámbitos prolifera el malestar, ya que la reducción presupuestaria impacta en el desarrollo profesional no solo de los investigadores sino también de los becarios, quienes permanentemente luchan para ser reconocidos como trabajadores y poder percibir el aguinaldo y contar con aportes sociales.





Gretel Schneider es oriunda de Crespo y se formó como licenciada en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en Paraná. Desde 2013 es becaria del Conicet y actualmente está realizando su tesis doctoral, bajo la tutela de uno de los tantos profesionales especializados, que a pesar de tener una recomendación quedó excluido de quienes integrarán la nómina de investigadores en 2017 debido al recorte presupuestario.





"Este recorte va a ser progresivo y cada vez más intenso. Para muchos de nosotros esto significa que ya se nos acaba la carrera. En el caso de quienes superamos los 30 años vamos a concluir en el doctorado y cuando se nos termine la beca del Conicet luego se nos va a complicar para que entremos en los otros trayectos que propone el organismo, que primero es la beca posdoctoral y luego es la postulación a la carrera de investigador", dijo, y agregó: "A mí me queda un año y tres meses. Sin dudas la mayoría de nosotros ya tenemos que empezar a buscar alternativas laborales. Tal vez en mi caso no es tan complicado porque ya he hecho muchas otras cosas, pero para otros chicos sí es más difícil porque se han dedicado muchísimo a la carrera académica y en este aspecto no hay un panorama muy amplio en la carrera por fuera del Conicet, porque en las universidades la investigación no está tan valorada como en esta institución nacional".





Como el caso de Gretel hay muchos, en una provincia donde según refirió es la segunda a nivel país con menos investigadores respecto de la cantidad de habitantes. "Sobre todo hay pocos en Ciencias Sociales", apuntó.









***

Datos





Actualmente, en el Conicet de Diamante trabajan 71 personas: hay 26 investigadores, 30 becarios, 10 agentes de personal de apoyo a la investigación y cinco de planta transitoria.

En el Conicet Santa Fe también se desempeñan muchos entrerrianos.









***

Un acuerdo que no conformó a la mayoría



El acuerdo al que arribaron con el Gobierno tras la toma durante cinco días del Polo Tecnológico establece que "el Conicet otorgará prórroga de beca a los 343 postulantes a la carrera de Investigador Científico y Técnico (CIC) que fueron recomendados y no seleccionados para su ingreso a la misma, hasta el 31 de diciembre de 2017" y determina además: "Se ponen a disposición 107 becas extraordinarias para postulantes a la CIC que fueron recomendados y no seleccionados para su ingreso a la misma y que actualmente no pertenecen al programa de becas del Conicet", también hasta el último día de 2017. Esto no dejó contentos a todos los referentes del campo de la investigación, ya que además no se garantiza la continuidad de las becas después de esa fecha.

www.santafe-conicet.gov.ar. Desde el Conicet Santa Fe, donde desarrollan su formación y su carrera numerosos científicos entrerrianos, manifestaron su preocupación "respecto de las restricciones aprobadas para el presupuesto 2017 del área Ciencia y Tecnología". "Creemos que la notable disminución en el número de ingresantes como nuevos investigadores en la institución es una de las primeras consecuencias de tales reducciones , que puede extenderse a otros conceptos de nuestra actividad", expresaron en su sitio



*** Trayecto



Para llegar a ser científico del Conicet una persona debe recorrer un trayecto de cinco a ocho años que incluye primero la beca doctoral, luego doctorarse en la carrera y por último postularse a una beca posdoctoral que dure dos años. A partir de haber cumplido todas esas condiciones recién se puede postular como investigador asistente, que es el primer escalafón en la Argentina.









***

La polémica generada por el presupuesto









El proyecto de Ley de Presupuesto para 2017 que el Ejecutivo elevó al Congreso y planteó un recorte de fondos para la mayoría de los organismos que componen el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, impactará en el grueso de sus actividades.

El presupuesto propuesto para el Ministerio, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) es de 13.957 millones de pesos. Esto corresponde al 0,59% del presupuesto nacional total, un porcentaje menor al de años anteriores –de 2009 a 2016 se asignó entre el 0,7 y el 0,8%–. Durante su campaña electoral, el presidente Mauricio Macri se había comprometido a asignarle al área el 1,5% de la inversión total.