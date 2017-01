Conflicto laboral en Cerrito mantiene en vilo a 11 familias

Los 11 empleados que fueran despedidos en diciembre de la fábrica de cartuchos de Cerrito siguen esperando una respuesta a su difícil situación. En concreto, reclaman que se haga efectivo el pago de la indemnización, que se les adeuda desde diciembre. Luego de varios días de protesta frente a la planta que incluyó el armado de una carpa, la quema de cubiertas, la utilización de bombos, los damnificados decidieron suspender la medida de fuerza tras una promesa efectuada por el empresario español, a cargo de la dirección, José Luis Urcelay Vicuña. "Han tenido un diálogo directo con el empresario, y una de las trabajadoras que representa al grupo. Les planteó que en febrero vendría a arreglar todo. De todas maneras, él había planteado que el 10 de enero iba a venir a arreglar todo. En ese momento no cumplió lo que había propuesto y esto desató una movilización de los trabajadores frente a la fábrica", aseguró a UNO el abogado Flavio Steven, representante legal de los cesanteados.









El profesional historió acerca de los comienzos del emprendimiento en 2011 y la promesa que en ese momento habían realizado los inversores españoles, que ahora se sabe quedaron truncos. "Se había planteado generar 120 puestos de trabajo y eso nunca se cumplió. Generó alrededor de 25. Se están dando los pasos legales y hay que ver hasta dónde arreglan", anunció.









En cuanto al aspecto que genera mayor conflicto en el marco de las negociaciones, Steven admitió que está dado por el pago de indemnizaciones. Según manifestó, la empresa solamente quiere abonar el 50%, argumentando que el despido se produce por una falta o disminución de trabajo. "Es lo que está en discusión, nosotros queremos que se le pague el 100%, es un derecho que nos corresponde porque creemos que la falta o disminución en el nivel de productividad que ellos alegan, no es imputable como dice la ley. Nosotros creemos que si hubiese alguna falta o disminución es imputable al empleador. Porque el empleador tiene otras empresas en Chile, en Perú, en España. El director de la sociedad anónima no reside en Cerrito. Han cometido ese, además de otros errores, que han determinado que la empresa no cumpla con sus obligaciones", indicó.









Más allá de las tratativas para alcanzar un acuerdo, todo estará sujeto a la posibilidad de establecer un canal de diálogo. "Capaz que él viene en febrero y arregla todo. Ojalá que así sea. Quizás sea venir y pagar la media indemnización, y ante lo que pretenden los despedidos no sería arreglar todo. Estamos en esa duda", argumentó.









El abogado aseveró que la cuestión tiene su costado político porque el proyecto empresarial tuvo un amplio apoyo de la Municipalidad de Cerrito y del exgobernador Sergio Urribarri. "Ahora fracasa de esta manera. La Municipalidad ayudó mucho al español para que se radique; le prestó maquinaria, le prestó personal: nueve meses estuvo una cuadrilla trabajando para él. Y hoy uno pide intervención desde lo público, de parte del municipio, para que haga una gestión de buenos oficios y para que no los deje tan mal políticamente", opinó.













***

Una promesa nunca cumplida









La empresa de capitales españoles, inaugurada en 2011, ya había suspendido a 30 empleados por un lapso de 30 días en abril de 2016. La inversión para la instalación de la planta de 8.000 metros cuadrados, ubicada en el kilómetro 486 sobre ruta nacional Nº 12 (a un kilómetro de la ciudad de Cerrito) superó los 45 millones de pesos y el objetivo era contratar a 120 empleados (50% personal masculino y 50% femenino), consignó el sitio Paraná Campana.