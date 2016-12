Conflicto gremial en el hospital de Villaguay

Un reclamo gremial terminó con la toma de la oficina que ocupa el director del hospital Santa Rosa de Villaguay, Rubén Hernández, por parte de un grupo de delegados de UPCN.





El conflicto se generó ayer durante el mediodía cuando el sector gremial exigió el cumplimiento de una ordenanza que establecía la expulsión de uno de los jefes del servicio de ambulancia.





Según confirmó a UNO el presidente del Colegio Médico de Villaguay, Roque De Bernardi, el pedido estuvo encabezado por 10 personas que amenazaban con quedarse hasta Navidad si no se hacía lugar a la petición.





Frente a este escenario, Hernández decidió radicar una denuncia en la Fiscalía local, mientras realizaba gestiones con el ministro de Salud de la provincia, Ariel de la Rosa para destrabar la situación.





"El ministro, que es de UPCN, tendría que haber resuelto esta situación y no nosotros", razonó el titular del Círculo Médico, Roque De Bernardi.





Al interpretar el desarrollo de los hechos aseguró: "Esto lo engendró el Gobierno, no tenían ninguna necesidad de meterse justo en una fecha navideña y cuando saben que nosotros no tenemos que tocar un hospital de categoría baja. Se les fue la mano, no saben manejar el asunto y la responsabilidad es del Ministerio".





El médico reconoció que el director viajó de urgencia a Paraná por este tema, y que incluso estuvo reunido con el ministro De la Rosa.





En tanto, hoy sería recibido nuevamente a las 10.30 por el titular de la cartera para abordar la problemática.





"Los gremios, sobre todo UPCN, se ha metido mucho en el hospital. Creemos que no es conveniente, es malo, deteriora. Incluso están manejando el pago de los suplentes. Se trata de un decreto del gobierno anterior y nadie lo ha sacado. No puede ser que el que señale quien va a ser suplente en el hospital sea el gremio. Si no entonces no pongamos director. Esas cosas hay que pulirlas, son demasiados groseras", enfatizó.









***

Lo que dice UPCN









Los delegados que tomaron la dirección del nosocomio estuvieron acompañados por el secretario de Interior del sindicato, Martín Bobadilla.





Según se conoció, la medida fue levantada ayer por la tarde cuando comenzaron a prosperar las negociaciones entre las partes. "La cuestión central esta vinculada a la situación del agente Antonio Cáceres, jefe de ambulancias quien esta cuestionado debido a su postura de no ceder un vehículo para uso del hospital de Basavilbaso, siendo que los mismos están afectados al Ministerio de Salud y a cargo de los hospitales", expresó Bobadilla en declaraciones formuladas a AP Noticias.





El empleado en cuestión está acusado de persecución y maltrato hacia el resto de los empleados, afirmaron desde la conducción del gremio. Anunciaron que si no se produce el traslado, decidirán nuevas medidas.